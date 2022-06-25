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العشب يصالح تسيتسيباس في مايوركا
العشب يصالح تسيتسيباس في مايوركا
25 يونيو 2022 22:14

مايوركا (أ ف ب) 

توج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف سادساً عالمياً، بلقبه الأول على الملاعب العشبية بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 6-4 و3-6 و7-6 (7-2) في نهائي دورة مايوركا الإسبانية.
ورغم وصوله إلى 20 مباراة نهائية خلال مسيرته، بينها بطولة رولان جاروس العام الماضي حين خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لم ينجح اليوناني البالغ 23 عاماً في خوض أي نهائي على الملاعب العشبية قبل اليوم.
ويأتي تتويجه بلقب مايوركا التي خسرت الخميس بطلها الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالمياً، بسقوطه أمام باوتيستا أجوت في ربع النهائي، قبل يومين على انطلاق بطولة ويمبلدون المقامة على ملاعب عشبية، والتي خرج من دورها الأول في ثلاث من مشاركاته الأربع السابقة، فيما انتهت المشاركة الأخرى عام 2018 عند الدور الرابع.
وفاز تسيتسيباس، المصنف ثانياً في مايوركا، بلقبه الثاني للموسم من أصل أربع مباريات نهائية، بعدما سبق له أن توج بطلاً لمونتي كارلو الألف نقطة للماسترز.
وكانت مواجهة النهائي الثالثة بين تسيتسيباس وباوتيستا أجوت، الذي فشل في إحراز لقبه الثاني هذا الموسم والحادي عشر في مسيرته، وقد خرج اليوناني منتصراً مجدداً، بعدما فاز أيضاً في اللقاءين الأولين عام 2019 في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وعام 2021 في دور المجموعات لكأس "أيه تي بي".

ستيفانوس تسيتسيباس
ويمبلدون
روبرتو باوتيستا أجوت
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