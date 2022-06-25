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تريم مطر رئيساً لاتحاد الشطرنج
تريم مطر رئيساً لاتحاد الشطرنج
25 يونيو 2022 21:14

رضا سليم (دبي)
فاز تريم مطر بمنصب رئيس اتحاد الشطرنج للدورة الانتخابية الجديدة، التي تستمر حتى 2024، بعدما حصل على 14 صوتاً في الانتخابات التي جرت بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فيما حصل منافسه محمد أمين الزرعوني مرشح نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية على صوتين فقط.
حضر مراسم الانتخابات عبدالعزيز الحصان، ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي 16 نادياً من أصل 17 نادياً الأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، حيث غاب نادي دبي لأصحاب الهمم فيما حضر الشارقة وفتيات الشارقة والثقة للمعاقين ونادي فتيات رأس الخيمة وأبوظبي والعين ودبي والذيد والبطائح ومليحة واتحاد كلباء وعجمان والفجيرة والمدام وخورفكان.
وفي العضوية للدورة الانتخابية لاتحاد الشطرنج، فاز سيف سالم النعيمي من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وحصل على 15 صوتاً، ومشعل موسى آل بركت من نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وحصل على 15 صوتاً، وسعود الكتبي من نادي الذيد حصل على 14 صوتاً، وعمر عثمان ربيع النعيمي من نادي عجمان للشطرنج حصل على 14 صوتاً، فيما حصل عبدالرحمن حسن المعيني من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على صوتين فقط وسيكون احتياطياً.
وفي عضوية الشباب لمجلس إدارة اتحاد الشطرنج الجديد، فاز بالمقعد ناصر عبدالله بن عامر من نادي اتحاد كلباء حصل على 10 أصوات، فيما جاء الاحتياطي الأول مروان عبدالوهاب العوضي من نادي عجمان للشطرنج وحصل على 5 أصوات، والاحتياطي الثاني ماجد محمد عبيد العليلي من نادي الفجيرة للشطرنج وحصل على صوت واحد فيما فازت خلود عيسى الزرعوني بالمقعد النسائي بالتزكية

اتحاد الشطرنج
نادي العين للشطرنج والثقافة
نادي الشارقة للشطرنج
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