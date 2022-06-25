لقب إيستبورن يجهز كفيتوفا لويمبلدون

لندن (أ ف ب)

تحضرت التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة 31 عالمياً، بأفضل طريقة ممكنة لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، والتي تنطلق بعد يومين، بفوزها السبت بلقب دورة إيستبورن الإنجليزية على حساب حاملة اللقب اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و6-2.

وحققت التشيكية «32 عاماً» لقبها الأول بعد أكثر من عام من فوزها الأخير في دورات «دبليو تي آيه» وتحديداً في الدوحة في مارس 2021، رافعة عدد ألقابها في مسيرتها إلى 29، منها 5 على الملاعب العشبية. كما عادت إلى نهائي إيستبورن للمرة الأولى منذ 11 عاماً، حين خسرت بثلاث مجموعات أمام الفرنسية ماريون بارتولي عام 2011.

وهي المواجهة الثانية التي جمعت هذا العام بين أوستابنكو وكفيتوفا، بعد الأولى في ربع نهائي دورة دبي، حين خرجت اللاتفية منتصرة بثلاث مجموعات 5-7 و7-5 و7-6 (11-9).

وحققت كفيتوتا انتصارها الخامس على أوستابنكو من أصل تسعة لقاءات بينهما، فيما فشلت الأخيرة المتوجة ببطولة رولان جاروس لعام 2017 والفائزة بلقب دورة دبي بداية الموسم، في رفع رصيدها إلى ستة ألقاب بالمجمل في النهائي الثاني عشر في مسيرتها.

قالت كفيتوفا عقب فوزها: أريد أن أحيي يلينا أوستابنكو، مضيفة: عانيت أيضاً من الهزيمة في النهائي هنا عام 2011. هو ملعب رائع وآمل في ألاّ نكون قد تسببنا في إلحاق الضرر به.

وختمت: اللعب على العشب، بالنسبة لي، هو من الأمور المميزة دائماً. الفوز هنا هو أفضل تحضير لويمبلدون، التي توجت بطلة لها عامي 2011 و2014.

على العشب الإنجليزي، دخلت التشيكية في أجواء اللقاء سريعاً وفازت بالشوط الأوّل من دون أي صعوبة، مستفيدة من عدم قدرة منافستها البالغة 25 عاماً لرد إرسالاتها.

ولم تنجح أوستابنكو، المصنفة 14 عالمياً، في إيجاد نمطها الأفضل في الملعب، فارتكبت 4 أخطاء مزدوجة في المجموعة الأولى.

في المجموعة الثانية، كسرت كفيتوفا إرسال منافستها في الشوط الثالث، قبل أن تضطر لإنقاذ خمس كرات لكسر إرسالها في الشوط التالي، لتحسم المجموعة لصالحها في المباراة.