الأحد 26 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
لقب إيستبورن يجهز كفيتوفا لويمبلدون
لقب إيستبورن يجهز كفيتوفا لويمبلدون
25 يونيو 2022 18:01

لندن (أ ف ب) 

تحضرت التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة 31 عالمياً، بأفضل طريقة ممكنة لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، والتي تنطلق بعد يومين، بفوزها السبت بلقب دورة إيستبورن الإنجليزية على حساب حاملة اللقب اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و6-2.
وحققت التشيكية «32 عاماً» لقبها الأول بعد أكثر من عام من فوزها الأخير في دورات «دبليو تي آيه» وتحديداً في الدوحة في مارس 2021، رافعة عدد ألقابها في مسيرتها إلى 29، منها 5 على الملاعب العشبية. كما عادت إلى نهائي إيستبورن للمرة الأولى منذ 11 عاماً، حين خسرت بثلاث مجموعات أمام الفرنسية ماريون بارتولي عام 2011.
وهي المواجهة الثانية التي جمعت هذا العام بين أوستابنكو وكفيتوفا، بعد الأولى في ربع نهائي دورة دبي، حين خرجت اللاتفية منتصرة بثلاث مجموعات 5-7 و7-5 و7-6 (11-9).
وحققت كفيتوتا انتصارها الخامس على أوستابنكو من أصل تسعة لقاءات بينهما، فيما فشلت الأخيرة المتوجة ببطولة رولان جاروس لعام 2017 والفائزة بلقب دورة دبي بداية الموسم، في رفع رصيدها إلى ستة ألقاب بالمجمل في النهائي الثاني عشر في مسيرتها.
قالت كفيتوفا عقب فوزها: أريد أن أحيي يلينا أوستابنكو، مضيفة: عانيت أيضاً من الهزيمة في النهائي هنا عام 2011. هو ملعب رائع وآمل في ألاّ نكون قد تسببنا في إلحاق الضرر به.
وختمت: اللعب على العشب، بالنسبة لي، هو من الأمور المميزة دائماً. الفوز هنا هو أفضل تحضير لويمبلدون، التي توجت بطلة لها عامي 2011 و2014.
على العشب الإنجليزي، دخلت التشيكية في أجواء اللقاء سريعاً وفازت بالشوط الأوّل من دون أي صعوبة، مستفيدة من عدم قدرة منافستها البالغة 25 عاماً لرد إرسالاتها.
ولم تنجح أوستابنكو، المصنفة 14 عالمياً، في إيجاد نمطها الأفضل في الملعب، فارتكبت 4 أخطاء مزدوجة في المجموعة الأولى.
في المجموعة الثانية، كسرت كفيتوفا إرسال منافستها في الشوط الثالث، قبل أن تضطر لإنقاذ خمس كرات لكسر إرسالها في الشوط التالي، لتحسم المجموعة لصالحها في المباراة.

ويمبلدون
بيترا كفيتوفا
رولان جاروس
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
عربي ودولي
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
اليوم 11:02
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
الرياضي
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
اليوم 11:00
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
دنيا
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
اليوم 10:54
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
دنيا
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
اليوم 10:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©