الأحد 26 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
على غرار حكيمي.. مدافع إنتر يقترب من سان جيرمان
على غرار حكيمي.. مدافع إنتر يقترب من سان جيرمان
25 يونيو 2022 16:37

باريس (أ ف ب)
بات الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع إنتر وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، على مشارف الانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل فرنسا، حسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية وإيطالية.
وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى أن المباحثات ما زالت جارية بين إنتر وسان جيرمان للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، ففي حين يعرض نادي العاصمة الفرنسية 50 مليون يورو على إنتر، يطالب الأخير بـ 80 مليوناً للتخلي عن مدافعه ابن الـ 27 عاماً والذي يسري عقده حتّى عام 2023.
وعاد سان جيرمان بعرض جديد يراوح الـ 60 مليوناً، في حين أكدت الصحيفة الفرنسية أن الطرفين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق نهائي، كما حدث في صفقة الدولي المغربي أشرف حكيمي المنتقل في الصيف الماضي من مدينة ميلانو إلى ملعب «بارك دي برينس» مقابل 60 مليون يورو.
من ناحيتها، أعلنت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن اللاعب والنادي الباريسي توصلا إلى اتفاق يسري بدءاً من الصيف الحالي، ضمن صفقة سيتقاضى بموجبها شكرينيار راتباً سنوياً قدره 7.7 ملايين يورو، وهو ضعف راتبه الحالي مع إنتر.
بدأ شكرينيار مسيرته مع نادي جيلينا قبل أن يحط الرحال في الدوري الإيطالي مع سمبدوريا لموسم واحد (2016-2017)، لينتقل إلى إنتر الذي دافع عن ألوانه في 215 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفاً. كما لعب بقميص منتخب بلاده 54 مباراة دولية، وسجل 3 أهداف.

ميلان
إنتر ميلان
أشرف حكيمي
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
عربي ودولي
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
اليوم 11:02
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
الرياضي
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
اليوم 11:00
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
دنيا
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
اليوم 10:54
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
دنيا
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
اليوم 10:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©