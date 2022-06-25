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الأهلي يواجه المقاصة والزمالك مع الإسماعيلي في كأس مصر
الأهلي يواجه المقاصة والزمالك مع الإسماعيلي في كأس مصر
25 يونيو 2022 16:45

القاهرة (د ب أ)
أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس مصر لكرة القدم للموسم 2022-2021، والتي أجريت بالقاهرة اليوم، عن مواجهة الأهلي مع مصر المقاصة.
كما أسفرت القرعة التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة عن مواجهة الزمالك مع الإسماعيلي وإيسترن كومباني مع المصري البورسعيدي.
وتقرر أن يلتقي إنبي مع البنك الأهلي، وسيراميكا مع بيراميدز، والجونة مع المقاولون العرب، وطلائع الجيش مع منتخب السويس، وسموحة مع كفر الشيخ.
يذكر أن نسخة 2021-2020 لكأس مصر لم تنته، حيث سيلتقي غداً «الأحد»، الأهلي مع بيراميدز في دور الـ8 والفائز منهما سيواجه بتروجيت في الدور قبل النهائي.

كأس مصر
الأهلي المصري
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