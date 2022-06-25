3 ميداليات إماراتية في «خليجية» الدراجات المائية

الكويت (الاتحاد)

حقق أبطال رياضة «الهايدرو دراق»، التابع لاتحاد الرياضات البحرية 3 ميداليات بين ذهبية وبرونزية في بطولة الخليج للدراجات المائية لسباق الهايدرو دراق، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة في منطقة الخيران، وذلك بعد منافسات قوية ومثيرة مع المشاركين، حيث حصد سلمان العوضي ذهبية المركز الأول في فئة الستوك، ونال أبوبكر المري برونزية المركز الثالث في فئة الأوبن، كما تابع سلمان العوضي تألقه في البطولة بحصد برونزية المركز الثالث في فئة السوبر ستوك.

أقيمت البطولة التي شهدت مشاركة كبيرة من الفئات المختلفة بخروج المغلوب، وذلك في 3 فئات وهي الستوك وسوبر ستوك بالإضافة إلى فئة الأوبن، حيث ضم فريق الأبطال الإماراتي جمال الجناحي رئيساً، يونس العوضي إدارياً، فضلاً عن المشاركين أبوبكر المري وسلمان العوضي وسعيد العوضي، بجانب الفريق الفني المؤلف من ناصر العوضي، محمود ناصر، سالم اليافعي وعبدالله العوضي.

بدوره، أكد جمال الجناحي أهمية النتائج التي تحققت من هذه المشاركة في بطولة الخليج للدراجات المائية لسباق الهايدرو دراق، التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة في منطقة الخيران، والاستفادة من المشاركة الواسعة لعدد كبير من الرياضيين الذين سبق لهم التتويج بالعديد من المراكز الأولى في مختلف السباقات البحرية، في اكتساب أفضل الممارسات التي يجب أن تمثل مرتكزاً نحو المزيد من التطور في السنوات المقبلة.

وقال الجناحي: إن الرياضات البحرية الإماراتية أمام مرحلة كبيرة من التطور بفضل الدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة، للارتقاء بجودة الأداء، والعمل على جميع المعطيات التي تمهد الطريق للوصول إلى المستهدفات، خاصة بالمنافسة على أفضل النتائج في المسابقات القارية والدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات.

وأضاف: تكامل الجهود وتطابق الرؤى والأفكار، من المعطيات المهمة التي منحتنا أفضلية جيدة على مستوى التطور، بجانب البنية التحتية القوية التي مهدت الطريق لتطوير منظومة العمل، وفي كل مناسبة تتزايد حظوظنا في التتويج بالألقاب، بفضل المرتكزات المهمة التي وضعتنا في الواجهة، ومنحتنا فرصة كبيرة لتعزيز رؤيتنا للتطور الذي يمثل الأساس الذي يقودنا إلى المنافسة العالمية بأرقى المعايير المطلوبة.