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الظفرة يعود إلى منافسات رجال السلة
الظفرة يعود إلى منافسات رجال السلة
25 يونيو 2022 15:06

علي معالي (دبي)
بعد موسم من التوقف، عاد فريق كرة السلة للرجال بنادي الظفرة للمشاركة في منافسات الموسم الجديد 2022- 2023، وهي العودة التي ترفع عدد الأندية إلى 7، هي شباب الأهلي والشارقة والنصر والوصل والبطائح والوحدة بجانب الظفرة، وربما تشهد الفترة القصيرة المقبلة عودة نشاط السلة لأندية أخرى، خصوصاً في أبوظبي التي شهدت في فترات سابقة أندية الوحدة والظفرة والجزيرة والعين وبني ياس، ولكن ظروف كورونا تسببت بتوقف كل الأندية باستثناء الوحدة، قبل أن يعود الظفرة.
وكان الظفرة قد أطلق لعبة السلة في 2017، ليتألق الفريق بعد عامين بالصعود لنهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في 2019، بفضل الطفرة التي حققها المدرب السوري علي الشطي، ولكن التوقف لموسم كامل أعاد الفريق كثيراً للخلف.
وتتضح ملامح الجهازين الفني والإداري استعداداً للموسم الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ترغب إدارة النادي في الإسراع من تشكيل الجهاز، حتى يتمكن من تكوين وتشكيل العناصر التي تدافع عن ألوان الفريق في الموسم الجديد، خصوصاً وأنه مطالب بالبحث عن العناصر التي لعبت بصفوف الظفرة خلال الفترة الماضية، مع التركيز في نفس الوقت على العناصر الشابة التي خرجت من ناديي الجزيرة وبني ياس، ليتم بناء فريق يستطيع تقديم عروض تليق باسم الظفرة في الموسم الجديد.

الظفرة
شباب الأهلي
الجزيرة
الوحدة
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