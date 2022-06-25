أونيي.. صفقة قياسية لنوتينجهام فورست

لندن (د ب أ)

أعلن نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم النيجيري تايوو أونيي في صفقة قياسية للنادي قيمتها نحو 17 مليون جنيه إسترليني.

وينضم أونيي «24 عاماً» إلى نوتينجهام فورست قادماً من يونيون برلين الألماني، بعقد لمدة خمسة أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن أونيي، الذي سجل 20 هدفاً خلال 43 مباراة في الموسم الماضي، أصبح أول لاعب دولي يتعاقد معه نوتينجهام فورست، منذ حسم الصعود مجدداً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ أونيي مسيرته الاحترافية في ليفربول عام 2015 ثم قضى فترات إعارة لفرق أف.أس.في فرانكفورت الألماني، وإن.إي.سي نيميجن الهولندي، وموسكرون البلجيكي، وجينت البلجيكي، وماينز الألماني.

وانضم إلى يونيون برلين على سبيل الإعارة في موسم 2020 / 2021 ثم وقع عقداً نهائياً مع النادي في يوليو الماضي.

وقال ستيف كوبر المدير الفني لنوتينجهام فورست: كان هناك اهتمام كبير باللاعب تايوو من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وغيرها في أوروبا، لذلك نحن سعداء بأنه اختار نوتينجهام فورست.

وأضاف: تابعنا تطوره عن كثب خلال الأشهر الأخيرة... هو لاعب نثق به حقاً ونتطلع إلى أن يظهر إمكانياته ويصبح مهاجماً من الطراز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتينجهام فورست.