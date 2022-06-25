الأحد 26 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
أونيي.. صفقة قياسية لنوتينجهام فورست
أونيي.. صفقة قياسية لنوتينجهام فورست
25 يونيو 2022 14:00

لندن (د ب أ)
أعلن نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم النيجيري تايوو أونيي في صفقة قياسية للنادي قيمتها نحو 17 مليون جنيه إسترليني.
وينضم أونيي «24 عاماً» إلى نوتينجهام فورست قادماً من يونيون برلين الألماني، بعقد لمدة خمسة أعوام.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن أونيي، الذي سجل 20 هدفاً خلال 43 مباراة في الموسم الماضي، أصبح أول لاعب دولي يتعاقد معه نوتينجهام فورست، منذ حسم الصعود مجدداً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبدأ أونيي مسيرته الاحترافية في ليفربول عام 2015 ثم قضى فترات إعارة لفرق أف.أس.في فرانكفورت الألماني، وإن.إي.سي نيميجن الهولندي، وموسكرون البلجيكي، وجينت البلجيكي، وماينز الألماني.
وانضم إلى يونيون برلين على سبيل الإعارة في موسم 2020 / 2021 ثم وقع عقداً نهائياً مع النادي في يوليو الماضي.
وقال ستيف كوبر المدير الفني لنوتينجهام فورست: كان هناك اهتمام كبير باللاعب تايوو من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وغيرها في أوروبا، لذلك نحن سعداء بأنه اختار نوتينجهام فورست.
وأضاف: تابعنا تطوره عن كثب خلال الأشهر الأخيرة... هو لاعب نثق به حقاً ونتطلع إلى أن يظهر إمكانياته ويصبح مهاجماً من الطراز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتينجهام فورست.

ماينز
فرانكفورت
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
عربي ودولي
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
اليوم 11:02
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
الرياضي
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
اليوم 11:00
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
دنيا
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
اليوم 10:54
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
دنيا
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
اليوم 10:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©