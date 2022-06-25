سقوط «مرشح بييلسا» لرئاسة بلباو

مدريد (أ ف ب)

انتخب جون أوريارتي رئيساً لنادي أتلتيك بلباو الإسباني على حساب إينياكي أريتشاباليتا، الذي وعد باستقدام المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا في حال فوزه، بحسب ما أعلن النادي الباسكي.

وانتخب رجل الأعمال البالغ 44 عاماً لولاية مدتها أربع سنوات، استهلها بحفل قصير في ملعب سان ماميس بحضور سلفه أيتور إليزيجي. أحرز 46.7% من الأصوات أمام أريتشاباليتا (33.7%) وريكاردو باركالا (18.1%).

وكان أريتشاباليتا قال في مؤتمر صحفي إن «المدرب الذي يقدّم ترشيحه للموسم المقبل هو الأرجنتيني مارسيلو بييلسا».

وأوضح بييلسا في شريط فيديو تم عرضه خلال المؤتمر الصحفي لأريتشاباليتا: «بدأت أفكر في إعطاء رد إيجابي» على الاقتراح الذي قدّمه لي أريتشاباليتا في مارس الماضي.

وكان المدير الفني البالغ من العمر 66 عاماً درّب أتلتيك بلباو سابقا لمدة موسمين بين 2011 و2013 وقاده إلى المباراتين النهائيتين لمسابقتي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وكأس إسبانيا عام 2012، أقيل من تدريب ليدز يونايتد الإنجليزي في فبراير الماضي.

وكان مدرب الفريق مارسيلينو أعرب عن أمله في ترك منصبه نهاية الموسم الماضي، فيما يتوقع أن يستقدم الرئيس الجديد أرنستو فالفيردي ليخوض تجربة ثالثة مع الفريق، وذلك بعد إقالته من تدريب برشلونة في يناير 2020.

وحل بلباو ثامناً في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي، دون أن ينجح بالتأهل إلى المسابقات الأوروبية.