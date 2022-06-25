شيخة الخاطري أول حكمة إماراتية «معتمدة» في القوس والسهم

دبي (الاتحاد)

حصلت شيخة محمد الخاطري على الاعتماد الآسيوي في مجال التحكيم لتصبح أول حكمة إماراتية في رياضة القوس والسهم ضمن 55 حكماً من 16 دولة على مستوى قارة آسيا، وذلك في خطوة مهمة تعزز استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد بتأهيل الحكام، وتأهيلهم لنيل الاعتماد القاري في مجال التحكيم، وفتح آفاق التطور أمامهم ودعم مسيرتهم المهنية لتحقيق استدامة الرؤى والأفكار التي ينطلق منها الاتحاد، للوصول إلى أفضل المخرجات التي تؤدي إلى تطوير اللعبة، وتوسيع نطاقها.

وتعتبر شيخة الخاطري واحدة من بين 4 حكام ضمن خطة مجلس الإدارة لمنحهم فرصة الحصول على الاعتماد القاري، من خلال المشاركة في الورش التخصصية، والدورات التدريبية للوصول إلى المخرجات المطلوبة، ضمن رؤية التطوير المستقبلية.

وأكد الدكتور سعيد الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، أهمية تطوير الكوادر المواطنة، والحرص على جميع المخرجات التي تمهد الطريق لترجمة رؤيتهم الاستراتيجية، لتطوير كافة أركان اللعبة، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة وتطوير أداء الحكام، ومساعدتهم على إنجاز المشاركات في الدورات التحكيمية.

وأضاف: ندرك جيداً أهمية العمل على تمكين الكوادر التحكيمية، وترسيخ قيمة التطوير التحكيمي، لأن هذا الشيء يمثل أحد الركائز المهمة التي تساعدنا على المضي قدماً في طريق التطوير، والعمل على كل المعطيات التي تقودنا لتعزيز مكانة اللعبة، والارتقاء بالنتائج في جميع المجالات.

من جهته ثمن فهد سالم الحمادي، رئيس اللجنة الفنية في اتحاد القوس والسهم، رؤية مجلس الإدارة في الاهتمام بتطوير وترقية العناصر التحكيمية، والتعاون مع الاتحاد الآسيوي، والاتحادات الصديقة والشقيقة في كل ما يعزز التطور الذي ينشده الاتحاد للارتقاء باللعبة، وقال إن هذا التوجه ينسجم مع استراتيجية التطور التي يعمل عليها مجلس الإدارة للوصول باللعبة إلى الأهداف المرجوة.

بدورها توجهت شيخة الخاطري بالشكر والتقدير والامتنان إلى اتحاد الإمارات للقوس والسهم، على الجهود التي يضطلع بها في تطوير اللعبة، وتهيئة البيئة التي تدعم تطلعاتهم، وترتقي بهم إلى مصاف التطور في المجال التحكيمي، وقالت إن مثل هذه الخطوات من شأنها فتح الباب أمام تحقيق المنجزات الوطنية، ونشر اللعبة على نطاق واسع، خصوصاً مع توافر المواهب الجيدة والقدرات العالية.

يذكر أن اتحاد القوس والسهم استضاف خلال الفترة ما بين 11 إلى 13 يونيو الحالي، دورة ومؤتمر التحكيم القاري 2022 في فندق سنترو الشارقة، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة، لأول مرة في المنطقة، بمشاركة 55 حكماً من 16 دولة على مستوى آسيا، بجانب مجموعة من الحكام المنتسبين إلى المنطقتين العربية والأفريقية.