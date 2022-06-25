مليحة يتعاقد مع مدرب جديد لكرة الصالات

مليحة (الاتحاد)

تعاقد نادي مليحة مع المدرب المصري خالد محمود، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة قدم الصالات في ظل طموح النادي وسعيه للعودة إلى صدارته في الموسم المقبل.

وجرى توقيع العقد في مقر النادي بحضور محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي، وفيصل الحمادي مشرف الإدارة الرياضية.

العقد يمنح المدرب الجديد كامل الأدوار لقيادة الفريق وتأهيله بأفضل الإمكانات، وذلك لموسم واحد 2022-2023، للاستفادة من خبرات المدرب ومشواره الرياضي الكبير من لاعب لكرة الصالات إلى مدرب لعدد من الأندية المصرية، بجانب تدريبه بدوري كرة قدم الصالات السعودي.

ويمتلك المدرب المصري خالد محمود خبرة كبيرة، وهو صاحب إنجازات عديدة ومنها الحصول على الدوري المصري الممتاز لكرة الصالات مع فريق مصر للمقاصة منذ عام 2011 وحتى عام 2020، بجانب التأهل مع فريق رضوي السعودي والصعود للبلاي أوف في الدوري السعودي والحصول على المركز الثاني.