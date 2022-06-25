جوسدن وديتوري.. «إجازة تفرغ»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد أن تمتعا بنجاح كبير معاً على مر السنين، كانت هناك علامات واضحة على التوتر في «رويال أسكوت» الأسبوع الماضي، حيث انتقد المدرب جون جوسدن، الفارس فرانكي ديتوري علناً بعد قيادته «ستراديفاريوس»، الذي احتل المركز الثالث في محاولته للحصول على الفوز الرابع في الكأس الذهبية.

وأدت الهزيمة الضيقة للجواد «ساجا» في سباق «بريتانيا ستيكس» إلى تفاقم الموقف، قبل أن يحقق ديتوري النجاح الرائع مع «إنسبيرال» في سباق «كورنيشن ستيكس»، وبعد اجتماع بين الثنائي في نيوماركت، اتفقا على «أخذ إجازة تفرغ» مع تأكيد للمدرب جوسدن بعدم تعيين فارس رئيسي جديد للإسطبل.

ومع ذلك، لم يتم حجز ديتوري لقيادة أي من العدائين الثلاثة لفريق جوسدن في نيوماركت، على الرغم من وجوده، مما أدى إلى تكهنات بشأن الانقسام المحتمل.