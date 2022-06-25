«الرجبي» يخطط لاستضافة أحداث دولية

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الرجبي اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد الدولي للعبة في دبي وجاء الاجتماع على هامش زيارة وفد الاتحاد الدولي ضمن برنامج عمله، والذي يستضيف فيه ممثلين الاتحادات في مختلف انحاء العالم، حيث كانت دبي الواجهة الرئيسية لاستضافة الاتحاد الدولي لاجتماعاته السنوية.

ترأس وفد الاتحاد في الاجتماع محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، فيما ترأس الوفد الدولي ديفيد كاريجي مسؤول العلاقات الدولية بالاتحاد الدولي للرجبي، كما حضر الاجتماع سعود بالشالات عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي وحازم حسن المدير الإداري.

ويسعى الاتحاد كي تكون الإمارات مركزاً جديداً لأهم الفعاليات والمسابقات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي، حيث سيتم التنسيق في دراسة استضافة الامارات عدداً من المسابقات الدولية خلال الأعوام المقبلة، كما أثنى الاتحاد الدولي على شفافية وجهود الاتحاد الإماراتي في نشر الرياضة والحفاظ على أعداد الممارسين في المسابقات المحلية، كما قدم الاتحاد الاماراتي تقريراً عن النشاط والخطط الاستراتيجية المطلوب التنسيق فيها مع الاتحاد الدولي لجعل الامارات عاصمة للرجبي في الشرق الأوسط.

وأكد محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي أن اتحاد الرجبي حريص على توطيد العلاقات مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة والداعمة لرياضة الرجبي حيث أن العلاقة القوية مع الاتحاد الدولي ستضمن تحقيق أكبر قدر من المنافع لنشر اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، كما يسعى الاتحاد جاهداً لإشراك المؤسسات الحكومية الرياضية لتكون جزءً من خطة نجاح الرجبي خلال السنوات المقبلة، ونتطلع للمزيد.