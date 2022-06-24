كأس رئيس الدولة تنطلق في ديسمبر

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 من كأس رئيس الدولة للموسم الجديد على 4 أيام وتحديداً بالفترة من 5 إلى 8 من ديسمبر، على أن يقام دور الـ16 يومي 21 و 22 فبراير، ويقام الدور ربع النهائي يوم 7 مارس، على أن تقام مباراتا نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب يومي 5 و13 أبريل المقبل، على أن يحدد نهائي البطولة لاحقاً والأقرب أن يكون في أواخر أبريل.

وعلى الجانب الآخر، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على زيادة عدد مرات الاستعانة بالأطقم الأجنبية بالنسبة للأندية المحترفة، على امتداد الموسم المقبل الذي ينطلق بمباريات دوري أدنوك للمحترفين يومي 2 و 3 سبتمبر المقبل ويختتم في 26 مايو المقبل، بواقع 4 مرات لكل ناد، في كل البطولات سواء الدوري أو كأس رئيس الدولة.

وذلك مع الإبقاء على آليات التعامل مع ذلك الخيار كما هي من دون تغيير، عبر الطلب من النادي قبل المباراة المراد أن يقودها طاقم أجنبي بـ3 أسابيع، مع سداد الرسوم خلال 3 أيام من تقديم الطلب والمقدرة بـ170 ألف درهم تكلفة استقدام الطاقم.

وتشير المتابعات إلى أن لجنة الحكام رفعت توصية الزيادة لمجلس الإدارة، الذي عقد اجتماعه مساء أول أمس، حيث تضمن التقرير رصداً للإيجابيات التي عادت على التحكيم الوطني من جراء توفير فرصة للاحتكاك بحكام النخبة العالمية، في تجارب معايشة استفادت منها عدة أطقم بالفعل.