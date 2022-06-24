«هوكي الجليد» يدشن «التحدي الآسيوي» بالفلبين

أبوظبي (وام)

يشارك منتخبنا الوطني للشباب لهوكي الجليد في بطولة التحدي الآسيوي تحت 20 سنة، التي تقام خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل في تايلاند.

وأجري منتخبنا الوطني أولى تدريباته مساء أمس في العاصمة بانكوك، حيث يلتقي اليوم منتخب الفلبين ضمن مجموعة المستوى الأعلى في البطولة، والتي يتواجد فيها منتخبات ماليزيا وتايلاند، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الهند وسنغافورة وهونج كونج وأندونيسيا.

وكان منتخبنا الوطني للشباب للهوكي أقام معسكراً تدريبياً في أبوظبي خلال الفترة الماضية استعداداً للمشاركة الآسيوية.

ويقيم الاتحاد الآسيوي البطولة بداية من عام 2017 سنوياً، وذلك دعماً للعبة وتنشيطها في القارة الآسيوية بين منتخبات الشباب.