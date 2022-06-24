السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«هوكي الجليد» يدشن «التحدي الآسيوي» بالفلبين
«هوكي الجليد» يدشن «التحدي الآسيوي» بالفلبين
25 يونيو 2022 01:09

أبوظبي (وام) 

يشارك منتخبنا الوطني للشباب لهوكي الجليد في بطولة التحدي الآسيوي تحت 20 سنة، التي تقام خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل في تايلاند.
وأجري منتخبنا الوطني أولى تدريباته مساء أمس في العاصمة بانكوك، حيث يلتقي اليوم منتخب الفلبين ضمن مجموعة المستوى الأعلى في البطولة، والتي يتواجد فيها منتخبات ماليزيا وتايلاند، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الهند وسنغافورة وهونج كونج وأندونيسيا. 
وكان منتخبنا الوطني للشباب للهوكي أقام معسكراً تدريبياً في أبوظبي خلال الفترة الماضية استعداداً للمشاركة الآسيوية. 
ويقيم الاتحاد الآسيوي البطولة بداية من عام 2017 سنوياً، وذلك دعماً للعبة وتنشيطها في القارة الآسيوية بين منتخبات الشباب.

هوكي الجليد
منتخب هوكي الجليد
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©