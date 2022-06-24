استراتيجية جديدة لمنتخبات الكاراتيه

دبي (الاتحاد)

يقيم اتحاد الكاراتيه تجمعاً تدريبياً للاعبي ولاعبات فئتي الناشئين والشباب، على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، وذلك استعداداً للمشاركات الخارجية المقبلة ومنها دورة الألعاب الخليجية 2023، في نهج جديد لاستراتيجية الاتحاد لتأسيس وبناء منتخبات وطنية قوية للكاراتيه من مواليد 2011 وحتى 2005 أعمار من 11 إلى 17 سنة للذكور والإناث.

ويأتي هذا بالتعاون والتنسيق الكامل بين اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات، حيث يجري التنسيق لإقامة مباريات بين اللاعبين واللاعبات بتحكيم طاقم حكام دولي من حكام الدولة، ويحضر هذا التجمع راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، رئيس لجنة المنتخبات والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي.