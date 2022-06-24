لبنان تستضيف «عربية الأندية» للرجبي

دبي (الاتحاد)

أسند الاتحاد العربي للرجبي برئاسة قيس الظالعي، استضافة النسخة الأولى من البطولة العربية للأندية الأبطال «فئة 15 لاعباً» إلى لبنان، على أن تقام البطولة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل بمشاركة 4 فرق من لبنان وتونس والإمارات ومصر، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي بتقنية الاتصال المرئي.

وقال قيس الظالعي رئيس الاتحاد: يأتي تنظيم النسخة الأولى من البطولة ضمن أجندة الاتحاد الذي يسعى لانتشار اللعبة في ربوع الوطن العربي، ليس فقط على مستوى المنتخبات بل على مستوى الأندية أيضاً، وكانت المنافسة على الاستضافة بين مصر ولبنان، إلا أن استضافة مصر لعدد من البطولات في الفترة الأخيرة دفع اللجنة التنفيذية لاختيار لبنان عملاً بمبدأ توزيع البطولات على الدول بالشكل الذي يحقق الانتشار.