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ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه منتصف أغسطس
ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه منتصف أغسطس
24 يونيو 2022 21:30

ميلانو (أ ف ب) 
يستهل ميلان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم، في نهاية الاسبوع الثاني من أغسطس على أرضه ضد أودينيزي، بحسب برنامج موسم 2022-2023.
وتلعب تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي بعد ذلك مع أتالانتا، بولونيا وساسوولو، قبل استقبال أول ديربي لمدينة ميلانو ضد إنتر في 3-4 سبتمبر.
وبعد صيام دام اكثر من عشر سنوات، أحرز ميلان لقبه التاسع عشر في "سيري أ" في المرحلة 38 الأخيرة، برصيد 86 نقطة مقابل 84 لإنتر.
وفي 23 أكتوبر، يلعب ميلان مع الصاعد مونتسا الذي يرئسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني، باني أمجاد ميلان على مدى ثلاثة عقود، عندما قاده خلال فترة رئاسته بمعاونة الرجل القوي أدريانو جالياني الى 29 لقباً.
وكانت ملكية النادي انتقلت أخيراً إلى مجموعة ريدبيرد الأميركية.
وعلى غرار باقي البطولات الكبرى، يتوقف الدوري الإيطالي في نهاية فصل الخريف، إفساحاً في المجال لكأس العالم 2022 في قطر.
تقام المرحلة الخامسة عشرة في 13 نوفمبر والسادسة عشرة في 4 يناير، فيما يُختتم الدوري في 4 يونيو.

ميلان
إنتر ميلان
الدوري الإيطالي
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