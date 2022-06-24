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مبابي يحدد هدفه مع سان جيرمان
مبابي يحدد هدفه مع سان جيرمان
24 يونيو 2022 21:15

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)
يهدف كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى مع فريقه، وذلك بعدما جدد تعاقده مع النادي.
ولم يفز سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، بالبطولة الأوروبية رغم أنه وصل للأدوار الاقصائية بالبطولة في آخر عشرة مواسم.
وبعد أن أنهى سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2019 / 2020 في المركز الثاني، ووصوله للدور قبل النهائي بالبطولة في موسم 2020 / 2021، ودع الفريق البطولة الأخيرة مبكراً، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه على ريال مدريد بهدفين نظيفين في دور الـ16.
وكان من الممكن أن يغادر مبابي إلى ريال مدريد، ولكنه فضل البقاء في باريس، ويريد أن يكون جزءًا من الفريق الذي سيتمكن من تحقيق اللقب الأول للنادي.
وقال مبابي لشبكة "بي.أف.أم." التلفزيونية: الفوز بدوري الأبطال مع سان جيرمان هو الهدف الرئيس. هذا ما نريده، ولكن هناك طريقاً يجب أن نسير فيه".
وأضاف: في البداية، يجب أن نكون فائزين على المستوى المحلي، لأنه في آخر موسمين لم نكن كذلك.
ولدى مبابي إنجازات شخصية أيضاً، حيث يعد ثاني هدافي النادي عبر التاريخ بتسجيله 171 هدفاً، خلف إدينسون كافاني الذي سجل 200 هدف.
وبسؤاله عن إمكانية التفوق على كافاني، أكد مبابي 23 عاماً:" يمكن أن يحدث هذا، سيكون هذا رائعاً".
وسجل مبابي 28 هدفاً في الدوري الفرنسي في موسم 2021 / 2022، ولم يستطع أي لاعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى أن يتفوق عليه، باستثناء روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الذي سجل 35 هدفاً.

مبابي
باريس سان جيرمان
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بايرن ميونيخ
ليفاندوفسكي
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