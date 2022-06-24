شرودر يتمسك ببقاء تيمبر مع أياكس

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

أبدى ألفريد شرودر، المدير الفني لفريق أياكس الهولندي لكرة القدم، ثقته في بقاء المدافع جورين تيمبر في صفوف الفريق، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما أبدى أمله في بقاء لاعب الفريق أنطوني.

وذكرت تقارير أن اللاعبين ارتبطا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن قام النادي الإنجليزي بتعيين إيرك تن هاج مدرب أياكس سابقاً، والذي قيل إنه يثق في إمكانية العمل مجدداً مع الثنائي.

وأبدى شرودر تفاؤله ببقاء اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً مع الفريق الهولندي.

وقال شرودر في تصريحات لقناة "إي إس بي إن": أعتقد أنه ذكي ويعلم جيداً ما في صالح تطوره، ولا أعتقد أنه أنهى مهمته في أياكس.

وبسؤاله عن إمكانية بقاء تيمبر في النادي قال المدير الفني للفريق: أتمنى ذلك وافترض ذلك.

وأبدى شرودر رغبته أيضاً في بقاء الجناح أنطوني، الذي سجل عشرة أهداف وصنع ثمانية أهداف لأياكس الموسم الماضي.

وتابع: من الواضح أننا نأمل في الإبقاء عليه، أعتقد أنه لازال لديه عقد حتى عام 2025.

واختتم شرودر تصريحاته قائلاً: أتمنى حقاً أن أعمل معه، هو يعلم ذلك والنادي يعلم أيضاً.