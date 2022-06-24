قرعة ويمبلدون تجنب ديوكوفيتش ونادال مواجهة موراي وكيريوس

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

تفادى الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال، مواجهة البريطاني أندي موراي والأسترالي نيك كيريوس، في الدور الأول من بطولة ويمبلدون للتنس والتي أجريت قرعتها الجمعة.

وبسبب عدم تصنيف الثنائي موراي وكيريوس في البطولة، كان من الممكن أن يواجها أياً من المصنفين الأوائل في البطولة، ولكن الأمور لم تسر بهذه الطريقة، على الأرجح لإرضاء الجميع.

وبدلاً من ذلك، سيواجه ديوكوفيتش، المصنف الأول في البطولة والمرشح الأبرز لنيل اللقب، الكوري الجنوبي كون سوون وو، بينما سيلعب نادال مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 23 عاماً.

ويهدف ديوكوفيتش للتتويج باللقب السابع في بطولة ويمبلدون والرابع على التوالي، بعد الفوز بنسخ 2018 و2019 و2021، وذلك بعد إلغاء نسخة 2020.

وفاز نادال ببطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحتين هذا العام، ليحقق رقماً قياسياً في عدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» برصيد 22 لقباً، وهناك احتمالية أن يحقق البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

ويجب على نادال أن يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى منذ عام 2010، ليظل في طريقه نحو تحقيق الألقاب الأربعة الكبرى في عام واحد، في إنجاز كان آخر من وصل إليه هو رود لافر في عام 1969.

وأوقعت القرعة موراي، الذي فاز بلقب بطولة ويمبلدون مرتين سابقتين، مع الأسترالي جيمس دوكورث، ويمكن أن يواجه الأميركي جون إيسنر في الدور الثاني.

ويبدأ كيريوس حملته في بطولة ويمبلدون بمواجهة البريطاني باول جوب.

وسيكون الصراع الحقيقي في الدور الأول بين ستان فافرينكا، الذي فاز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، والذي يشارك في بطولة ويمبلدون ببطاقة دعوة مع الإيطالي يانيك سينر، المصنف العاشر في البطولة، بينما سيلعب ماتيو بوريتيني، وصيف النسخة الماضية أمام ديوكوفيتش، مع التشيلي كريستيان جارين.

ويتواجد الإيطالي بوريتيني، الذي فاز ببطولتي شتوتجارت وكوينز اللتين أقيمتا على الملاعب العشبية هذا العام، في نفس طريق نادال، بينما يتواجد في مسار ديوكوفيتش لاعبين أمثال الإسباني كارلوس ألكاراز وهوبرت هوركاش.

ويلتقي ألكارز 19 عاماً، الذي فاز بأربعة ألقاب هذا العام، مع الألماني يان لينارد شتروف في الدور الأول.

وفشل كاسبر رود في الفوز بأي مباراة فردية في بطولة ويمبلدون، حيث شارك مرتين وخسر في الدور الأول، ولكن وصيف بطولة فرنسا هذا العام، سيسعى لتحقيق فوزه الأول، عندما يواجه الإسباني ألبرت راموس فينولاس 34 عاماً.