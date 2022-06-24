5 مدافعين تحت «مقصلة» تن هاج

أنور إبراهيم (القاهرة)

في إطار عملية إعادة البناء والهيكلة لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يأمل الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني الجديد في التخلص من 5 مدافعين دفعة واحدة هذا الصيف، لعلاج الخلل الدفاعي في صفوف «الشياطين الحمر».

ولا يخفي تين هاج عدم رضاه عن قوام الفريق بوضعه الحالي، ولم تسعفه إدارة اليونايتد بصفقات جديدة حتى الآن، رغم توافر السيولة المادية لدى النادي الذي يعتبر من أقوى الأندية الأوروبية من حيث القدرة المالية.

وذكرت صحيفة «ميرور» أن حجة الإدارة في عدم التسرع بالتعاقدات الجديدة، رغبتها في التخلص أولاً من عدد من اللاعبين الذين يراهم تن هاج غير صالحين للاستمرار مع الفريق، وكأنه لم يكفه رحيل الفرنسي بول بوجبا والأوروجواياني أدينسون كافاني والإنجليزي جيسي لينجارد والصربي نيمانيا ماتيتش.

ويصب تين هاج كل تركيزه في الوقت الحالي - والكلام للصحيفة- على إنهاء صفقة مواطنه الهولندي فرينكي دي يونج «25عاماً» متوسط ميدان برشلونة الإسباني والدنماركي كريستيان إريكسن «30عاماً» صانع ألعاب برينتفورد الإنجليزي.

أما أسماء المدافعين الخمسة المطروحة للبيع، فهم الإيفواري إيريك بايلي«24 عاماً» والإنجليزي فيل جونز «30 عاماً» والإنجليزي من أصل كونغولي أكسيل توانزيبي «24 عاماً»، والذي كان معاراً لأستون فيلا، والإنجليزي أرون وان - بيساكا «24عاماً» والإنجليزي براندون ويليامز «20عاماً»، المعار لنورويتش سيتي، لكونهم لن يدخلوا في حسابات تن هاج في الموسم الجديد. وكشفت الصحيفة النقاب عن أنه تم إبلاغ هؤلاء المدافعين الخمسة بأنهم يمكنهم مغادرة قلعة «أولد ترافورد» في حالة تلقيهم عروضاً مناسبة.

وفي سياق مختلف، أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قلقه الشديد منذ أيام قليلة لعدم اتخاذ إدارة اليونايتد أي خطوة ملموسة نحو عقد صفقات سوبر، وأكثر ما يخشاه «الدون» استمرار ابتعاد «الشياطين الحمر» عن منصات التتويج بالبطولات. وفي هذا السياق، كشفت الصحافة المدريدية النقاب عن أن بايرن ميونيخ الألماني يعكف حالياً على دراسة مدى إمكانية التعاقد مع رونالدو، تحسباً لرحيل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وذكرت صحيفة آس إن «الدون» من جانبه يفكر بجدية في مغادرة «أولد ترافورد» هذا الصيف، مشيرة إلى أن صبره نفد إزاء نقص طموح ناديه الحالي فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، ولهذا يرغب بالفعل في الرحيل، حيث يرى أن فرص حصوله على ألقاب وبطولات قبل انتهاء مسيرته الكروية، باتت قليلة.

وقالت الصحيفة إن المقربين من رونالدو علموا برغبة النادي الألماني واهتمامه بالحصول على خدمات النجم الحاصل على 5 كرات ذهبية، وعلقت الصحيفة قائلة: لو حدثت هذه الصفقة، ونجح «البافاري» في جذب رونالدو وإقناعه باللعب في «أليانز أرينا»، فإنها ستكون «ضربة معلم».