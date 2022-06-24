«ثلاثية برازيلية» تشعل الحرب اللندنية

معتز الشامي (دبي)

دخلت أندية لندن صراعاً شرساً للفوز بخدمات ثلاثي برازيلي باتوا مطلباً وفق ما ذكرته تقارير إنجليزية مؤخراً، حيث رصدت أندية تشيلسي وأرسنال وتوتنهام ميزانية كبيرة للفوز بخدمات 3 لاعبين برازيليين، وكشفت صحيفة "ذا صن" في تقرير موسع لها عن "حرب ثلاثية شرسة" تدور في كواليس الانتقالات الصيفية الحالية بين أندية لندن، وهي تشيلسي وأرسنال وتوتنهام، للظفر بخدمات 3 لاعبين برازيليين هم جيسوس لاعب مانشستر سيتي، وريتشارليسون لاعب إيفرتون، ورافينيا لاعب ليدز يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، كان قد تراجع عن اهتمامه بجابرييل جيسوس، الذي بات هدفاً لأرسنال وتشيلسي، حيث يفضل توتنهام التركيز على اللاعب ريتشارليسون، رغم المنافسة المتوقعة مع تشيلسي ووصول سعر اللاعب إلى 50 مليون استرليني حالياً.

فيما يدخل أرسنال صراعاً ساخناً مع غريمه اللدود توتنهام للفوز بالبرازيلي رافينيا لاعب ليدز، الذي يرغب برشلونة بضمه خلال الفترة الحالية، ما يرفع سقف راتبه خلال الأسبوعين المقبلين ويجعل لاعب السيليساو هدفاً لأكبر الانتقالات خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار التقرير إلى أن جيسوس "25 عاماً" سيكون قريباً من الرحيل بعد ضم السيتي لكل من إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز، وبالتالي سيكون جيسوس هدفاً ذات أولوية قصوى بالنسبة لفريق أرسنال، خصوصاً أن ميكيل أرتيتا سبق له العمل مع اللاعب من قبل في فترة تعاونه مع جوارديولا.

وسيحرص "الجانرز" بكل قوة على وجود لاعبين عينة جيسوس، في الخط الأمامي بعد الخروج المجاني للاعبه أوباميانج وألكسندر لاكازيت خلال الموسم الماضي، على الرغم من توقيع إيدي نكيتيا على صفقة جديدة، وهو ما يجعل من جيسوس خير تعويض للفريق خصوصاً بعد انسحاب توتنهام من صفقة ضمه.