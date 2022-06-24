«الإمارات للدراجات» يغازل لقب النسخة 109 لجولة فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم الجمعة المقبل جولة فرنسا، لسباق الدراجات الأشهر في العالم، والتي يسعى فريق الإمارات إلى الهيمنة عليها مجدداً والفوز بلقبها للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز سيكون مختلفاً في الحدث الذي يدخل نسخته رقم 109 ويجمع أبرز وأفضل دراجي العالم للمشاركة في 21 مرحلة تتضمنها الجولة، بدءاً من السباق ضد الزمن الذي يقام على مسار بطول 13.2 كم، قبل أن يتوجه الدراجون إلى الجبال لاختبار قدراتهم ومهاراتهم إلى حدودها القصوى.

ويعدُّ تادي بوجاتشار، نجم فريق الإمارات، أحد أبرز الدراجين المشاركين في الجولة؛ حيث يتطلع السلوفيني إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي بلقب جولة فرنسا، ما سيمكّنه من الانضمام إلى نادٍ حصري يضم أشهر دراجي العالم الذين تمكنوا من ذلك قبله، بمن فيهم جاك أنكيتل، وإيدي ميركس، وميجيل إندوران، وكريس فروم.

وفي سعيه إلى دخول تاريخ رياضة الدراجات من أوسع أبوابه، سيحظى تادي بدعم زملائه في الفريق الإمارات، الذين أنهوا مشاركتهم المذهلة في جولة سلوفينيا، محققين الفوز في 4 مراحل من مراحلها الخمس، الأمر الذي يرفع معنوياتهم ويحفزهم قبيل انطلاق سباقات جولة فرنسا.

وتعدُّ جولة فرنسا إحدى أكثر سباقات الدراجات صعوبة في العالم، إذ تختبر قوة الدراجين على مسارات متعددة تعصف فيها الرياح، فضلاً عن المسارات المرصوفة بالحصى، وسباقات السرعة، ومسافات التسلق، والسباقات ضد الزمن. كما تشتهر الجولة بمسافات التسلق الكبيرة والمنحدرات القاسية في منطقة جبال الألب التي سيتوجه إليها الدراجون في بداية الأسبوع الثاني،

ومن جانبه، قال تادي بوجاتشار: جميعنا في الفريق على أتم الاستعداد لخوض الجولة. نتمتع بتشكيلة قوية ومتقاربة، ونحن على ثقة كاملة من قدراتنا. كما كانت استعداداتنا مثالية، وأشعر أنني أتمتع باللياقة والقدرات اللازمة، وأتشوق إلى انطلاق سباقات الجولة.

من جانبه، قال ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات: عندما تشكل فريق الإمارات عام 2017، وضعنا خطة خمسية طموحة تهدف إلى الفوز في جولة فرنسا، لترسيخ مكانة الفريق كأحد أفضل الفرق المشاركة في الجولة العالمية. واليوم، نقف بفخر بعد أن تمكنا من تحقيق الفوز في جولة فرنسا مرتين على التوالي، ونحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن اللقب وتحقيق فوزنا الثالث. نحن جميعاً في الفريق فخورون بإنجازاتنا المبهرة في غضون هذه الفترة القصيرة، وكل ذلك لم يكن ممكناً لولا الدعم الكريم الذي نتلقاه من دولة الإمارات، لذا فإننا عازمون على إسعاد قلوب جمهور الفريق في دولة الإمارات.