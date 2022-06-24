رئيس ريد بول يحذر من حسم الفورمولا1 في المحاكم

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أبدى كريستيان هورنر رئيس فريق ريد بول المنافس في سباقات سيارات فورمولا1، مخاوفه من احتمالات حسم لقب بطولة العالم لفورمولا1 هذا الموسم "في المحاكم"، نظراً للتضخم العالمي ووضع سقف لميزانية الموسم.

وجرى تحديد سقف لإنفاق الفرق العشرة في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، بحيث لا يتجاوز 119 مليون جنيه استرليني هذا العام، ولكن في ظل ارتفاع التكاليف في مختلف أنحاء العالم، ضغطت بعض الفرق من أجل رفع سقف الإنفاق، ومنها ريد بول وفيراري ومرسيدس.

بينما اختلف آخرون مع هذا الموقف، ومنهم فريق أستون مارتن، وهو ما وضع مسؤولو فورمولا1 في وضع صعب فيما يتعلق باختيار النهج، لكن هورنر واصل ضغطه من أجل زيادة سقف الميزانية، محذرا من إمكانية حسم اللقب في المحاكم.

وقال هورنر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": الطريقة التي تصمم بها سيارتك هي تحت سيطرتك. هذا شيء تصنعه أنت ومجموعة المصممين لديك. وأنت تتحكم في مصيرك. وأضاف: في ظل ما نراه في العالم في الوقت الحالي، نحن لا نتحكم في التكاليف المتضخمة التي تؤثر على الأسر في جميع أنحاء العالم. وفي المملكة المتحدة، نشهد تضخماً من المتوقع أن يصل إلى 11 %.

وتابع: هذا يؤثر بشكل مباشر على الموظفين والمواد الخام والكهرباء ومختلف السلع والأجزاء الموردة لنا. أعتقد أنه وضع صعب يجب على الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا» التعامل معه.

وأضاف: ربما يقوم 50 % من الفرق بتجاوز السقف «سقف الميزانية» بنهاية العام إذا استمرت الأمور على هذا المنوال. وربما تزيد النسبة على ذلك.

وتابع: لا نريد أن تحسم البطولة في المحاكم أو في باريس أمام فيا. أمامنا ستة أشهر من هذا العام لمعالجة ذلك، نحن بحاجة إلى التحرك الآن.

وحذر هورنر أيضاً من أن الإخفاق في معالجة القضية قد يسفر عن فقدان المئات لوظائفهم في فورمولا1، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى انتهاك سقف الميزانية بشكل أكبر.

ويتصدر ريد بول حالياً الترتيب العام لكل من فئتي الصانعين والسائقين، حيث يحتل سائقه ماكس فيرستابن الصدارة بفارق 46 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز، كما يتصدر الفريق ترتيب فئة الصانعين بفارق 76 نقطة أمام فيراري.