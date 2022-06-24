القضاء السويسري يبرئ الخليفي ويدين فالكة

زيوريخ (رويترز)

قضت محكمة استئناف سويسرية، بأن جيروم فالكة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مذنب بتزوير الوثائق وتلقى الرشى في قضية تتعلق بحقوق البث الخاصة بكأس العالم للعبة الشعبية.

وبرأت المحكمة المسؤول الرياضي القطري ناصر الخليفي من تهمة تحريض فالكة على ارتكاب مخالفات جنائية، لتؤيد بذلك قرار محكمة أدنى درجة، كما برأت فالك من تهمة خيانة الثقة.

وقضت المحكمة بحبس فالكة «61 عاماً» الذي عمل أميناً عاماً للفيفا ما بين 2007 و2015 لمدة 11 شهراً مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين.

وكانت محكمة أدنى درجة برأت فالك في 2020 من تهمتي تلقي الرشوة وارتكاب مخالفات جنائية كبير،ة لكن الادعاء السويسري طعن في القرار.

وحسب الادعاء فإن فالكة حصل على عدة مزايا، من بينها الإقامة دون مقابل مادي في فيلا في سردينيا الإيطالية مملوكة للخليفي، المسؤول القطري عن حقوق البث ورئيس نادي باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا.

ونفى فالكة والخليفي تهم الرشوة خلال المحاكمة التي جرت في مارس الماضي.