أورلاندو ماجيك يختار بانكيرو في صدارة «الدرافت»

نيويورك(أ ف ب)

حصل الإيطالي الأميركي باولو بانكيرو بشكل مفاجئ على المركز الأول في "درافت" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد أن أربك أورلاندو ماجيك التوقعات من خلال ضم المراهق الفارع الطول.

بلغ متوسط ابن الـ19 عامًا والبالغ طوله 2.08 م 17.2 نقطة في المباراة الواحدة خلال موسم 2021-2022 في جامعة ديوك.

قرار أورلاندو باختيار بانكيرو عاكس العديد من النقاد، حيث كان من المتوقع أن يتنافس جاباري سميث جونيور وشيت هولمجرين على المركز الأول.

حتى بانكيرو، المولود في الولايات المتحدة، بدا مصدوما من اختياره في أعقاب النتائج، التي أعلنها مفوض الدوري آدم سيلفر في ملعب "باركليز سنتر" في نيويورك.

قال اللاعب: أنا حقًا لا أعرف ما أقول. لا يمكنني أن أصدق ما حدث للتو، بكل صراحة. لم أتخيل أن ذلك قد يحدث.

وتابع: أردت أن أكون في أن بي أيه ولكن لم أتوقع أن يحصل ذلك.

مع اختيار بانكيرو في المركز الأول، حصل أوكلاهوما سيتي ثاندر على هولمجرين الذي حل ثانيًا، بعد أن تألق في صفوف فريق بولدوجز في جامعة جونزاجا مع 14.1 نقطة و9.9 متابعات.

وكان سميث من نصيب هيوستن روكتس، بعد أن رشح الكثيرون لاعب جامعة آوبورن ليكون الخيار الأول، بعد أن حقق معدلات 16.9 نقطة و7.4 متابعات مع فريق تيجرس.