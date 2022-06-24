البرازيلي مارلوس هدف مشترك للنصر وخورفكان

معتصم عبدالله (دبي)

ربطت تقارير برازيلية لاعب خط الوسط المهاجم مارلوس روميرو بفريقي النصر وخورفكان على التوالي، مع اقتراب انطلاق "الميركاتو الصيفي" للموسم الجديد 2022- 2023، حيث تسعى أندية "دوري أدنوك للمحترفين" لترتيب أوراقها على صعيد اللاعبين الأجانب والمواطنين، قبل انطلاقة برنامج الإعداد والمعسكرات الخارجية.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "GO " البرازيلية، أن لاعب وسط أتلتيكو باراناينسي وصاحب الـ 34 عاماً، يثير اهتمام ناديي النصر وخورفكان، اللذين استفسرا عن إمكانية انتقال اللاعب الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي في ديسمبر 2022.

ويتعافى مارلوس حالياً من إصابة في "ربلة الساق" تعرض لها خلال مباراته الأخيرة مع ناديه أمام كاراكاس في الدوري البرازيلي في 26 مايو الماضي، ومن المتوقع أن يكمل اللاعب جاهزيته مطلع الشهر المقبل بعد إكمال برنامجه العلاجي.

وخاض مارلوس الذي يلعب في مركزي الوسط المهاجم والجناح الأيمن، 12 مباراة مع أتلتيكو باراناينسي في الدوري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، وسبق للاعب البرازيلي الذي يملك الجنسية الأوكرانية خوض تجربة ناجحة مع شاختار دونيتسك على مدار 7 مواسم في الفترة من 2014 وحتى 2021.