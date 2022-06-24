«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»

أبوظبي (الاتحاد)

يستهدف الجواد "ريل ويرلد" لجودلفين، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، سباق كورال إكليبس ستيكس في نهاية الأسبوع المقبل بمضمار سانداون، بعد أن طارد "بعيد" في المركز الثاني في آخر مشاركتين.

واقترب الجواد البالغ من العمر خمس سنوات من نجم شادويل "بعيد" غير المهزوم، بإشراف ويليام هاجاس في سباق كوين آن ستيكس في رويال أسكوت، بفارق أفضل نوعاً ما في سباق لوكينج ستيكس، على الرغم من أنه هزم بفارق 1,75 طول فقط.

والمشاركة في مسافة تصل إلى 10 فيرلونج - المسافة التي فاز بها من قبل - هي الآن قيد الدراسة، وسيعني ذلك أيضاً سباقاً خالياً من "بعيد"، وكان "ريل ويرلد" قد فاز بسباق رويال هنت في العام الماضي.

وقال بن سرور: إنه باقٍ في السباق ونريد فقط أن نرى كيف خرج من أسكوت، وأريد أن أرى كيف سيكون الأسبوع المقبل، لكن الأمور جيدة حتى الآن، إنه يبدو سعيداً ومنتعشاً، ولكننا بحاجة إلى رؤية أقرب إلى السباق".

وتابع: سنعود معه لمسافة ميل وربع "2000 متر"، لقد فاز به من قبل في سباق قوائم في نيوبري العام الماضي، لذا فمن المؤكد أنه شيء يجب النظر إليه، لقد اقترب من "بعيد"، أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك المزيد ليأتي منه في مسافة الميل وربع الميل".

وأضاف بن سرور: إذا نظرت إلى نسبه "دارك أنجل"، فقد لا تعتقد أنه سيتحمل المسافة، لكننا رأيناه يحصل عليها من قبل، إنه حصان من الدرجة الأولى، إن سباق جودمونت انترناشونال هو سباق آخر يمكن أن ننظر إليه.

وفي سبع سباقات على العشب، كان "بعيد" هو الحصان الوحيد الذي هزم "ريال ويرلد"، الذي حاول مرة أخرى في وقت سابق من العام في كأس السعودية وكأس دبي العالمي على الأرضية الرملية.

ومن جهة أخرى حصل المهر "ملجوم" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الضوء الأخضر لاستهداف سباق بري جاكو لومروا الفرنسي للفئة الأولى، كوجهته المحتملة التالية بعد أن ركض بلا حظ في مهرجان رويال أسكوت.

ولم يكن لدى الفارس كيرين فالون ثغرة للانطلاق في سباق سانت جيمس بالاس، ولكن عندما لاحت الفرصة، انطلق الفائز بالجينز الألماني بصورة لافته ولم يجد الوقت للانقضاض على الصدارة، وحل سيئ الحظ في المركز الرابع.