سوق دبي الحرة ترعى مهرجان الديربي الأيرلندي

دبي (الاتحاد)

ترعى السوق الحرة ــ دبي، مهرجان سباق الديربي الأيرلندي، الذي سيقام غداً السبت بمضمار كوراه، ويأتي ذلك في نطاق اهتمام المؤسسة بالترويج لإمارة دبي محلياً وعالمياً.

ويعد ديربي سوق دبي الحرة الأيرلندي، وهو السباق المميز في بريطانيا وأيرلندا، وهو الديربي الذي ترعاه سوق دبي منذ عام 2008.

وإلى جانب رعايتها للديربي الأيرلندي تقوم السوق الحرة برعاية سباقات داش ستيكس «قوائم»، وصمر للمهرات للتكافؤ، وسليبريشن ستيكس، وسباقان للتكافؤ، يذكر أن سوق دبي الحرة.

وتتصدر المهرة «تيوسداي» بطلة الأوكس، ترشيحات السباق الكلاسيكي، وتسعي ابنة «جاليليو» أن تصبح أول مهرة منذ «بالانشين» في عام 1994 تفوز بالديربي الأيرلندي وهي عداء المدرب ايدن أوبراين الوحيد في السباق بقيادة ريان مور.

ويعد ممثل جدمونت السعودية «ويستوفر» هو المنافس الرئيسي بإشراف المدرب رالف بيكيت، حيث واجه مشكلة في الركض عندما احتل المركز الثالث خلف «ديزرت كراون» في الديربي الإنجليزي في إبسوم، وسوف يقوده الفارس الأيرلندي كولين كين.