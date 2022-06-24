استعداداً لـ «العربية والآسيوية».. 19 لاعباً بمعسكر «شباب السلة»

علي معالي (دبي)

يدخل منتخب شباب السلة معسكره التدريبي المغلق اليوم في مدينة خورفكان، استعداداً للبطولة العربية والتصفيات الآسيوية، بقائمة تضم 19 لاعباً وذلك في المرحلة الثانية من الإعداد والتي تستمر لمدة أسبوعين.

وتضم قائمة الأبيض، زايد عبدالرحمن عبدالله، محمد سعيد عبدالله، زايد طارق السيد «الوحدة»، ومنصور صقر الحمادي «خورفكان»، وسالم فاضل الشامسي، راكان غانم الشمري «العين»، وسيف حامد محمد، عبدالعزيز خليفة عبدالله «الوصل»، وحسين خالد ناصر «شباب الأهلي»، وسعيد هاشل سعيد، محمد عبدالله جابر، راشد عبدالحكيم عبدالرحمن، زايد توفيق الجسمي، خليفة توفيق الجسمي «الشارقة»، وحسن إبراهيم السيد، عمر إسماعيل درويش، حسين حبيب عباس، حمد محمود صالح «النصر» وراكان عبدالله ربيع «بني ياس».

ويضم الجهاز الفني والإداري كل من سالم عتيق مدرباً، ويعاونه أيوب أحمد، وجاسم عبدالرضا، إضافة إلى إداري المنتخب علي الحمادي.

من جانبه، عبر علي الحمادي، عن تفاؤله بالمرحلة الحالية للمنتخب قائلاً: طموحات هذا الجيل من اللاعبين كبيرة، ومن دون شك ستكون المشاركة في البطولة العربية بالقاهرة خلال الفترة من 14 حتى 22 يوليو المقبل، وهي فرصة مميزة لتجهيز لاعبينا للتصفيات الآسيوية المقررة في دبي خلال الفترة من 29 يوليو حتى 6 أغسطس المقبلين، وهي عبارة عن تصفيات خليجية بمشاركة منتخبات السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت، إضافة إلى منتخبنا.

وأضاف الحمادي: يبذل الجهاز الفني بقيادة سالم عتيق جهداً كبيراً رغم قصر فترة الإعداد والتي تصل إلى 3 أسابيع بشكل عام، حتى يتمكن منتخبنا من تحقيق الاستفادة من هذه المرحلة قبل الدخول في معترك التصفيات الآسيوية، والتي نعتبرها الأهم في هذا التوقيت، وخلال معسكر خورفكان يسعى الجهاز الفني إلى تثبيت بعض الأمور الفنية إضافة إلى زيادة معدل اللياقة البدنية.

وكان المنتخب قد بدأ مرحلة الإعداد الأولى في دبي على صالة صلاح الدين بوجود 24 لاعباً، تم تقليصهم إلى 19 لاعباً، على أن يتم الاستقرار على 14 لاعباً قبل السفر إلى القاهرة يوم 12يوليو المقبل.