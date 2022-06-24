«اليد» يعتمد أجندة بطولات الموسم الجديد

رضا سليم (دبي)

اعتمد اتحاد اليد في اجتماعه الأخير برئاسة نبيل عاشور أجندة بطولات الموسم الجديد، التي ستنطلق يوم الجمعة 16 سبتمبر المقبل بكأس الإمارات للرجال، ويشهد 7 مسابقات للرجال هي كأس الإمارات، ومباراة السوبر الإماراتي، والدوري العام، ومباراة السوبر البحريني الإماراتي، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والذي يقام لهذا الموسم بمشاركة لاعبي الفئة الأولى فقط من المواطنين وحملة جواز سفر الدولة وأبناء المواطنات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس النخبة، التي تعد أحدث البطولات وتقام في ختام مسابقات الرجال بمشاركة أربعة فرق هم أبطال مسابقات كأس الإمارات، والدوري العام، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

كما تم خلال الاجتماع الذي حضره جميع الأعضاء اجتماع جدول المسابقات بعد القرعة التي أجربت مؤخراً في مقر الاتحاد.

وكشف ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، عن تفاصيل الاجتماع وقال: تم اعتماد جداول مسابقات جميع المراحل للموسم الجديد، وتم اعتماد مشاركة اثنين فقط من 3 فئات سواء الأجنبي والمقيم ومواليد الدولة، في كأس الإمارات، بينما تم اعتماد بطولة كأس رئيس الدولة لتكون باللاعبين المواطنين فقط، وحملة جواز السفر وأبناء المواطنات "الفئات المشمولة".

وحول المدرب الجديد للمنتخب الأول قال: لا زال ملف مدرب المنتخب في حيز المشاورات ولم يتم الحسم حتى الآن، وهناك عدد من الأسماء ولكن في الاجتماع الأخير لم يكن هناك جديد بشأن الاسم المقترح لتولي المهمة.

يذكر أن سعيد غريب الشامسي تولى تدريب المنتخب في دورة الألعاب الخليجية الأخيرة بالكويت، وحصل فيها المنتخب على المركز الرابع، وكانت مهمة الشامسي مؤقتة للدورة فقط وانتهت مهمته بعدها، ويسعى الاتحاد للتعاقد المبكر مع المدرب لتجهيز المنتخب للبطولة الآسيوية التي ستقام في 2024 والمؤهلة لبطولة العالم 2025.

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