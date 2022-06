صلاح يتصدر «الأفضل في أفريقيا» وماني وصيفاً

رضا سليم (دبي)

زاد الحديث في الفترة الأخيرة عن أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2022، بعد إعلان "الكاف" عودة الجوائز بعد توقف عامين، حيث كشفت مجلة " Four Four Two " البريطانية عن أفضل اللاعبين في القارة السمراء، من بينهم 3 لاعبين عرب ويتصدر القائمة "الملك المصري" محمد صلاح لاعب ليفربول المركز الأول، في القائمة كأفضل لاعب في أفريقيا، في التقرير الذي نشرته مجلة "فور فور تو" البريطانية لأفضل 10 لاعبين في القارة السمراء لعام 2022، متفوقاً على زميله السابق السنغالي ساديو ماني الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ.

ونجح صلاح في تسجيل 31 هدفاً مع ليفربول في مختلف المسابقات خلال الموسم المنتهي، بينما أحرز زميله ماني 23 هدفاً، وفاز الفرعون المصري بلقب جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين 2017 و2018، فيما فاز بها نجم "أسود التيرانجا" 2019.

وحل الجزائري رياض محرز رابعاً بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي والثالثة مع مانشستر سيتي والرابعة في تاريخه الشخصي، وأنهى الموسم متصدراً هدافي "السيتزنز" في جميع البطولات بواقع 24 هدفاً، فيما سبقه في القائمة السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي.

جاء النجم المغربي أشرف حكيمي خامساً رغم كونه مدافعاً، إلا أنه يتمتع بقدرات هجومية عالية حيث سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 41 مباراة بجميع البطولات مع باريس سان جيرمان ليتوج بالدوري الفرنسي.

وبحسب المجلة البريطانية يأتي السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي سادساً، والإيفواري فرانك كيسي لاعب ميلان سابعاً ومواطنه سيباستيان هالر لاعب أياكس أمستردام ثامناً، والنيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي تاسعاً، والعاشر الإيفواري ويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عودة جوائز الأفضل في أفريقيا بعد غياب عامين بسبب أزمة فيروس كورونا، وسيقام حفل تقديم الجوائز في المغرب في 21 يوليو المقبل، ويتنافس على لقب الأفضل عدد من اللاعبين المميزين في الدوريات الأوروبية.