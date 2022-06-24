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«الطائرة» يثمن استضافة عجمان لمنتخب الشباب
«الطائرة» يثمن استضافة عجمان لمنتخب الشباب
24 يونيو 2022 13:41

دبي (الاتحاد)
ثمن اتحاد الكرة الطائرة استضافة نادي عجمان لتدريبات منتخب الشباب، الذي يستعد لخوض بطولتي غرب آسيا للمنتخبات مواليد 2003 - 2004 والبطولة الآسيوية للشباب تحت 20 عاماً، وتقدم الاتحاد بالشكر إلى خليفة الجرمن رئيس النادي وإلى مجلس الإدارة.
ودشن منتخب «شباب الطائرة» برنامج استعداداته لخوض منافسات بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 يوليو إلى الأول من أغسطس المقبلين، ويعقبها المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب تحت 20 سنة، والمقرر إقامتها أيضاً خلال الفترة من 19 إلى 30 أغسطس المقبل في مملكة البحرين.
ويقود التدريبات جهاز فني مكون من المدرب أحمد ندا هلال، ومساعده مروان رفعت عبد الحميد، ومعهما مدير الفريق علي صالح الدولة وحرص الجهاز الفني على متابعة معظم مباريات مسابقات هذه المرحلة السنية من أجل اختيار القائمة الموسعة من هؤلاء اللاعبين والذين سيتم تصفيتهم قبل السفر إلى السعودية، ومن بعدها يشاركون في البطولة الآسيوية بالبحرين.

نادي عجمان
اتحاد الطائرة
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