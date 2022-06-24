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برشلونة يرفع عرض شراء ليفاندوفسكي
برشلونة يرفع عرض شراء ليفاندوفسكي
24 يونيو 2022 11:15

ميونيخ (د ب أ)
كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، رفع عرضه الخاص بشراء روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم فريق بايرن ميونيخ الألماني.
وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النادي الكتالوني، عرض على النادي البافاري دفع 35 مليون يورو للحصول على خدمات ليفاندوفسكي «33 عاماً» الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم.
وكان يُعْتَقَد أن برشلونة قد قدم عرضاً أولياً بـ32 مليون يورو لشراء اللاعب البولندي الدولي.
وأفادت "بيلد" بأن بايرن طلب ما يصل إلى 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن ليفاندوفسكي.
يذكر أن رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل عن البايرن تثير ضجة منذ أسابيع، وذلك بعد أن صرح بأنه لم يعد يرى مستقبله في بايرن ميونيخ، الذي لا يزال يرتبط معه بعقد حتى نهاية يونيو 2023.
وكان مسؤولو النادي البافارين مثل الرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان، والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش، استبعدوا رحيل ليفاندوفسكي.
كان أعضاء النادي المتداعي اقتصادياً مهدوا الطريق خلال اجتماع يوم الخميس الماضي، لفتح طرق جديدة لجمع إيرادات، ومن المنتظر توفير سيولة تتراوح بين 600 و800 مليون يورو عن طريق بيع أصول للنادي، الذي يُعْتَقَد أنه مدين بـ35. 1 مليار يورو.

ليفاندوفسكي
برشلونة
بايرن ميونيخ
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