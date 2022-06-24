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هولندا وجهة معسكر «النسور»
هولندا وجهة معسكر «النسور»
24 يونيو 2022 11:45

فيصل النقبي ( خورفكان )
استقرت إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، على هولندا لتكون وجهة المعسكر الاعدادي الصيفي لفريق الكرة، استعداداً لبدء الموسم الجديد، حيث ينتظر أن يعسكر الفريق من 23 يوليو وحتى منتصف شهر أغسطس المقبلين، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.
وجاء اختيار هولندا بعد مفاضلة مع عدد من الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا.
وكان الإدارة قد أوفدت أحد أعضاء مجلس الادارة للسفر إلى هولندا، ومتابعة كافة التجهيزات المتعلقة بالمعسكر وترتيب بعض المباريات المهمة للفريق، هناك حسب توجيهات الجهاز الفني بقيادة العنبري،
وسيبدأ التجمع الداخلي بعد عيد الأضحى المبارك بالفحوصات الطبية والقياسات اللازمة للاعبين، تمهيداً للسفر للمعسكر الخارجي.
وسيحدد العنبري قائمة اللاعبين المغادرين وفقاً لرؤيته الفنية واجتماعه المتواصل مع إدارة الشركة في هذا الشأن، حيث ينتظر أن يعلن القائمة قبل وقت كافٍ من موعد السفر، حتى يتمكن كافة أعضاء الفريق من اتخاذ الترتيبات اللازمة.

عبدالعزيز العنبري
خورفكان
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