«الإمبراطور» ليما يستعد للعودة في «يوم ميلاده»

مراد المصري (دبي)

يسارع فابيو ليما نجم نادي الوصل الزمن للعودة إلى الملاعب بكامل جاهزيته، مع توقعات أن يكتمل برنامج التأهيل الخاص به نهاية الشهر الجاري، لتكون العودة في التوقيت المثالي بالتزامن مع يوم ميلاده الـ 29، الذي يصادف الـ 30 من يونيو الجاري.

ليما يحرص على طمأنه الجماهير من خلال الفيديوهات التي يقوم بنشرها بشكل دائم، وظهر فيها بكامل عافيته عقب العملية الجراحية الناجحة التي خضع لها، بعد التعرض لقطع في وتر أكيليس في قدمه اليمنى في شهر يناير الماضي، خلال مواجهة فريقه أمام العين في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وظهر ليما قادراً على اللعب بالكرة بعد إكمال الجاهزية البدنية، لكن عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال المعسكر الذي سيقيمه "الإمبراطور" في أوروبا خلال الشهر المقبل، ستتطلب منه التدرج في خطواته من أجل تجنب أي كدمات والتركيز، على الدخول في أجواء المنافسات في الوقت المناسب.

وشكل غياب ليما عن الوصل ضربة موجعة خلال النصف الثاني من الموسم، حيث توقفت حصيلته التهديفية جراء ذلك عند هدفين فقط في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وهو أقل رصيد من الأهداف يسجله لاعب منتخبنا الوطني مع "الفهود" طوال مسيرته، بما يجعله حريصاً على تعويض ذلك في الموسم المقبل.