فالنسيا إلى «الميستايا الجديد» بعد 100 عام

مدريد (الاتحاد)

كشف نادي فالنسيا الإسباني النقاب عن ملامح مشروع ملعبه، الذي سيحمل اسم ملعب "ميستايا الجديد"، والذي سيبدأ العمل على إنشائه في موسم خاص للغاية، يشهد احتفال "الخفافيش" بمرور 100 عام على إنشاء ملعبه الحالي "ميستايا"، الذي سيبدأ مراسم الوداع تدريجياً إلى حين اكتمال الملعب الجديد في عام 2024.

واتاحت اتفاقية تعزيز الليجا، التي وقعتها أندية الليجا وصندوق الاستثمار CVC، تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية واتخاذ هذه الأندية خطوات مهمة إلى الإمام من حيث البنية التحتية، ورأس المال البشري، والتحول الرقمي والانتشار الدولي من بين مجالات أخرى، ويمكن رؤية الدليل على ذلك من خلال الاستاد الجديد الذي يتطلع نادي فالنسيا للاستثمار فيه، حيث يتميز المكان الجديد بميزات وقدرة أفضل من ميستايا الملعب الحالي للفريق.

ويمثل بناء هذا الملعب الجديد بالنسبة إلى الليجا، خطوة أخرى في تطوير النادي على الصعيدين الوطني والدولي، على حد تعبير خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، الذي قال: نحن مقتنعون بأن الاستاد الجديد هو مبادرة رائعة لفالنسيا ستمنحه رؤية أكبر على الصعيدين الوطني والدولي. نعلم أنهم قدموا مشروعاً شاملاً للغاية للمؤسسات المحلية والإقليمية، بعد الحصول على موافقة الفريق الفني في الليجا. لهذا السبب نحن على ثقة من أن جميع المعنيين - المؤسسات ووسائل الإعلام والمجتمع في فالنسيا بشكل عام - سيضغطون من أجل الانتهاء من هذا الملعب الضروري للغاية للنادي، والذي سيكون مفيداً للجميع.

من المقرر أن تؤتي المشاريع المختلفة التي اقترحتها الأندية كجزء من اتفاقية تعزيز الليجا ثمارها قريباً، مما سيساهم في تحديث القطاع الرياضي، وكما أضاف تيباس: بعد توقيع الاتفاقية مع CVC، أصبح لدينا بالفعل جزء من هذا الحقن الاقتصادي. لهذا السبب، في حالة نادي فالنسيا، بمجرد أن تمنحهم الإدارات التصاريح ذات الصلة، سيكون قادراً على الاعتماد على السيولة من اتفاقية تعزيز الليجا. هذا سيسمح للهم ببدء أعمال البناء في الربع الأخير من عام 2022 والانتهاء في عام 2024.

الملعب الجديد الذي خطط له نادي فالنسيا سيضم خدمات وقدرة استيعابية أكثر من الملعب الحالي في ميستايا، هذا استثمار يخطط له النادي منذ فترة طويلة ويتطلب الآن فقط التصاريح اللازمة، حتى يصبح حقيقة على أرض الواقع.

وتعمل اتفاقية تعزيز الليجا على تمكين الأندية من زيادة قدراتها وتحويل نماذج الإدارة الخاصة بها، مما يؤدي إلى منافسة أكثر جاذبية، وفي ضوء ذلك بدأت العديد من المبادرات الأخرى التي اقترحتها الأندية والشركات الرياضية في كرة القدم الإسبانية، من وضع تصور لمخططاتها للفترة المقبلة في جميع أنحاء إسبانيا.