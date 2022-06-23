اتحاد الكرة يعتمد مشاركات منتخباتنا الوطنية في البطولات المقبلة

دبي (وام)

ناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، تقارير لجان المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، والمسابقات، والحكام، والمالية، والكرة الشاطئية، والكرة النسائية، والاستراتيجية والاستثمار، والشؤون المجتمعية والتطوير إلى جانب موضوعات الأمانة العامة، فيما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي عُقد في شهر أبريل الماضي.

واعتمد مجلس الإدارة مشاركات منتخباتنا الوطنية خلال الفترة المقبلة، وبرامج الإعداد الخاصة بكل منتخب، سواء المنتخب الوطني الأول، الذي تنتظره مشاركات إقليمية وقارية، وهي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" المقررة في شهر يناير المقبل، وبطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها الدولة في شهر مارس المقبل، ونهائيات كأس آسيا في شهر يونيو المقبل.

وبالنسبة للمنتخب الأولمبي مواليد 2001، فسيشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً في شهر نوفمبر المقبل، وبطولة اتحاد كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً في شهر أغسطس عام 2023، وتصفيات آسيا تحت 23 عاماً في شهر سبتمبر 2023 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيشارك منتخب الشباب تحت 20 عاماً في بطولة كأس العرب في شهر أغسطس المقبل، وتصفيات آسيا تحت 20 عاماً في شهر سبتمبر المقبل، ويشارك منتخب الناشئين تحت 17 عاماً، في بطولة كأس العرب تحت 17 عاماً في أغسطس المقبل، وتصفيات كأس آسيا في أكتوبر المقبل.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه تقرير لجنة المسابقات، الذي تضمن البطولات التي ستُنظم خلال الموسم الجديد لجميع المراحل، واعتماد إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة نسخة 2022-2023، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة من دور الــ 32 حتى الدور نصف النهائي، الذي سيُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراتين بعد إلغاء التصفيات التمهيدية، وتم تكليف فريق عمل لجنة المسابقات بإعداد الآلية الخاصة بالقرعة.

وأشاد مجلس الإدارة بجهود لجنة الحكام والقائمين على تقنية حكم الفيديو، بعد اجتياز الاتحاد لكافة المراحل، وحصوله على الموافقة النهائية من الاتحاد الدولي "FIFA" وإدراجه كمنظم متمرس وصاحب خبرة فيما يتعلق باستخدام التقنية، وتم اعتماد آلية الاستعانة بالحكام الأجانب.

واطلع مجلس الإدارة على مستجدات استراتيجية الاتحاد ومؤشرات الأداء المؤسسي، والتقارير الخاصة بلجنتي الكرة الشاطئية والنسائية، وكذلك توصيات لجنة تنقيح اللوائح بعد ورشة العمل التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية بحضور ومشاركة ممثلي الأندية.