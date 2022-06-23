السيتي يقترب من أورتيجا

هامبورج (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا، أن الحارس شتيفان أورتيجا، الذي هبط مع فريقه أرمينيا بيلفيلد، اقترب من الانتقال لفريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي.

وذكرت مجلة «كيكر» الألمانية وشبكة قنوات «سكاي» أن أورتيجا «29 عاماً» سيصبح الحارس البديل لإديرسون في مانشستر سيتي، حيث ينتظر أن يتم التعاقد معه في صفقة انتقال حر عندما ينتهي تعاقده في 30 يونيو الجاري.

وتخرج أورتيجا من أكاديمية بيلفيلد، ويعد حارس المنتخب الألماني تحت 19 عاماً السابق أحد أفضل حراس المرمى الألمان.

ولعب أورتيجا 237 مباراة في البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية مع بيلفيلد.