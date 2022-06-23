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«الأبيض الأولمبي» يدشن الخطوة الأولى لـ«أولمبياد 2024»
«الأبيض الأولمبي» يدشن الخطوة الأولى لـ«أولمبياد 2024»
24 يونيو 2022 01:22

معتصم عبدالله (دبي)

يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي «مواليد 2001 وما فوق»، للخطوة الأولى من برنامج الإعداد المطول، تأهباً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في نسختها المقبلة، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 والتي تعد الهدف الرئيس للمنتخب الحالي.
ويقود الإسباني دينيس دا سيلفا الذي أشرف على تدريب «الأبيض الأولمبي» خلال المشاركة الأخيرة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بأوزبكستان 2022، المنتخب الحالي، حيث تضم القائمة عدداً مقدراً من العناصر الشابة «مواليد 2001، 2002، 2003، والتي شاركت بصورة أساسية مع المنتخب الأولمبي السابق.
ويغادر «الأبيض الأولمبي» في محطته الإعدادية الأولى مطلع يوليو المقبل لإقامة معسكر إعدادي في صربيا، يتضمن بجانب التدريبات البدنية والتأهيلية خوض عدد من المباريات الودية، ويشتمل البرنامج على المدى الطويل خوض مجموعة من المنافسات الإقليمية والدولية.
وستكون المشاركة في النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، والمقررة في الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر المقبل بالعراق ضمن أجندة برنامج الإعداد.
ومر المنتخب الأولمبي الحالي «مواليد 2001»، بالعديد من المحطات في برنامج التكوين من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية والمشاركات المستمرة، حيث خاض في 2019 بطولة غرب آسيا تحت 18 عاماً بفلسطين، قبل أن يفشل في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب خلال مشوار التصفيات التي أقيمت بإيران في نوفمبر 2019.
وتعد المشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً في فبراير 2020 والتي أقيمت بالسعودية، المشاركة الأخيرة لمنتخب مواليد 2001، قبل أن يلتئم الشمل من جديد كمنتخب أولمبي بداية من التجمع المرتقب في يوليو المقبل من خلال المعسكر الإعدادي في صربيا.
وأكد الاسباني دينيس دا سيلفا في ختام المشاركة السابقة لنهائيات كأس آسيا تحت 23، أن المشاركة في النسخة المقبلة للنهائيات القارية، والمؤهلة بدورها إلى «أولمبياد 2024»، الهدف الجديد لـ«الأبيض الأولمبي»، وقال: شاركنا في هذه البطولة بطموح المنافسة والتأهل عن المجموعة، ولكن في ذات الوقت نحن كنا نفكر في المستقبل من خلال العمل على بناء فريق شاب يكون قادراً على المنافسة في النسخة المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

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