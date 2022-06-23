الدرعي: اعتماد 5 ألعاب تنافسية خطوة رائدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن قرار المجلس التنسيقي للرياضة برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس المجلس، باعتماد 5 رياضات فردية تنافسية تتمثل في رياضات الجودو وألعاب القوي والرماية والمبارزة والقوس والسهم، للتركيز عليها في المرحلة القادمة خطوة رائعة ورائدة، من أجل رؤية تنافسية مستقبلية تسهم في دعم رياضة الإمارات، وزيادة قدرتها على تحقيق الإنجازات الرياضية الأولمبية للدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف الدرعي: لا شك أنه رهان رابح للهيئة بعد الدراسات الإيجابية الشاملة التي قامت بها بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية، حيث تمت الاستفادة من التجارب والخبرات الماضية للعديد من الجهات المتقدمة في هذا المجال، وبما يتناسب مع مبادئ خطه الخمسين واستراتيجية القطاع الرياضي لعام 2032، التي تستهدف توسيع قاعدة المشاركة في المحافل الرياضية الدولية والإقليمية، وزيادة فرص تحقيق إنجازات أولمبية للدولة، وفق معايير تضمنت الإمكانات في كل رياضة والمواهب التي تمتلكها الدولة حالياً، والإحصاءات المتعلقة بكل رياضة من الخمس المختارة التي استندت عليها اللجنة .

واختتم محمد بن ثعلوب الدرعي مؤكداً، على أهمية استثمار رعاية ودعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، والتوجيهات المستمرة بالاستثمار في قطاع الشباب الذي يمثل المستقبل، وذلك وفق رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بلوغ منصات التتويج العالمية من خلال الألعاب الرياضية، التي سيتم التركيز عليها والانطلاقة بعدها لألعاب رياضية أخري تحقق الرسالة نفسها.