طموحات إنجليزية تهدد «صفقة البارسا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح برشلونة الإسباني مهدداً أكثر من أي وقت مضى بخسارة صفقة النجم البرازيلي الدولي الشاب رافينيا مهاجم ليدز يونايتد الإنجليزي، بعد أن دخلت أطراف أخرى إنجليزية للحصول على خدمات هذه اللاعب، رغم توصل «البارسا» لاتفاق كامل مع اللاعب منذ شهر فبراير الماضي، من خلال البرتغالي «ديكو» وكيل أعماله، والذي سبق له اللعب في برشلونة خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

وكان ديكو طمأن تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا وزميله السابق في الفريق، بأن رافينيا لن يلعب خارج «الكامب نو»، ولكن يبدو أن الأمور قد تأخذ منحى آخر، إذ أن التطورات الأخيرة شهدت دخول أندية أخرى من أندية الصفوة الإنجليزية، للفوز بالصفقة، بعد أن تباطأت إدارة برشلونة كثيراً في التوصل إلى اتفاق نهائي مع ليدز، خصوصاً وأن المبلغ الذي طلبه النادي الإنجليزي لا يتناسب مع إمكانيات النادي الكتالوني، حيث طلب ليدز في البداية 70 مليون يورو، ثم خفضه إلى 55 مليون يورو وأخيراً خفضه إلى نحو 45 مليون يورو، في حين عرض برشلونة دفع 35 مليون يورو فقط، وحتى هذا المبلغ الأخير لم يستطع البلاوجرانا توفيره حتى الآن !

وإزاء هذا «الجمود» في الموقف وتمسك كل طرف بعرضه، ظهرت أندية أرسنال وتوتنهام وتشيلسي الإنجليزية في الصورة بقوة، وبحث كل منها عن إنهاء الصفقة لمصلحته.

ويدرس تشيلسي، الموقف عن قرب، ويتحين اللحظة المناسبة للانقضاض والمزايدة على اللاعب، بعد أن أعطى تود بويهلي مالكه الجديد «الضوء الأخضر» للسير في هذه الصفقة.. جدير بالذكر أنه في حالة فشل رافينيا في تحقيق أمنيته الأولى باللعب لبرشلونة، فإنه يميل أكثر للعب لتشيلسي، لرغبته في المشاركة بدوري الأبطال الموسم القادم.