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الريال يستهل حملة الدفاع عن «الليجا» من ألميريا
الريال يستهل حملة الدفاع عن «الليجا» من ألميريا
23 يونيو 2022 22:30

مدريد (د ب أ)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مواعيد ومباريات الموسم الجديد من المسابقة، والذي سينطلق يوم 14 أغسطس المقبل.
ونشرت الرابطة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، جدول المرحلة الأولى من المسابقة، حيث سيحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفاً على ألميريا بطل دوري الدرجة الثانية والصاعد حديثاً لمصاف أندية الدوري الممتاز، على أن يختتم الموسم في يونيو من العام المقبل بمواجهة أتلتيك بلباو.
وسيبدأ برشلونة الموسم بمواجهة فريق رايو فاييكانو على ملعب «كامب نو»، وسينهيه بمواجهة خارج أرضه مع سيلتا فيجو.
ومن المقرر أن يتواجه برشلونة وريال مدريد في «الكلاسيكو» في المرحلة التاسعة على ملعب الأول، في مواجهة ستقام يوم 16 أكتوبر المقبل، على أن تقام مواجهة الدور الثاني في المرحلة 26 على ملعب «سانتياغو برنابيو» يوم 19 مارس.
وسيلعب ريال مدريد ديربي العاصمة مع جاره وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد في ملعب الأخير«واندا ميتروبوليتانو» يوم 18 من سبتمبر المقبل بالدور الأول، على أن تقام مباراة الدور الثاني يوم 26 فبراير في ملعب سانتياغو برنابيو.
ويستضيف برشلونه جاره الكتالوني إسبانيول يوم 31 ديسمبر المقبل في الدور الأول، على أن تقام مباراة الدور الثاني في ضيافة الأخير يوم 14 مايو.2023 ومن المقرر أن يواجه أتلتيكو مدريد ضيفه برشلونة في الثامن من يناير من عام 2023 في الدور الأول، على أن يستضيفه الفريق الكتالوني في «كامب نو» يوم 23 أبريل من نفس العام.

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