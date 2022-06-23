مدريد تطلب استضافة فورمولا 1 بعد انتظار 41 عاماً

مدريد (رويترز)

أعلنت الحكومة المحلية لمدريد، أن العاصمة الإسبانية عبرت عن رغبتها في استضافة إحدى جولات بطولة العالم لسباقات #فورمولا1 للسيارات مستقبلاً.

ورغم عدم وجود حلبة لهذه الفئة المتميزة من سباقات السيارات في مدريد بينما تستضيف إسبانيا فعلياً سباقاً في فورمولا1 في برشلونة، ترى العاصمة مدريد أن بوسعها البدء في مفاوضات بهذا الخصوص مع ليبرتي ميديا المسؤولة عن تنظيم فورمولا 1.

ويستمر عقد سباق جائزة برشلونة الكبرى حتى 2026.

وقال إنريكي لوبيز المسؤول في حكومة مدريد المحلية في خطاب إلى ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا1: أود أن أوكد التزامنا لكم بهذا المشروع إضافة إلى رغبتنا في توقيع الاتفاقات الكفيلة بدعم السباق وتقديم منظور رياضي وترفيهي متميز.

ولم يكشف النقاب عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالطلب بينما رفض منظمو البطولة التعليق.

وسبق لمدريد استضافة سباقات في فورمولا 1 ما بين 1968 و1981 في حلبة خاراما، والتي ستكون بحاجة إلى عملية تجديد شاملة للعودة لاستضافة السباقات من جديد.

وفي العام الماضي أكدت بلدية موراتا دي تاخونا التي تبعد 36 كيلومتراً إلى الجنوب من مدريد، أنها تسعى لإنشاء حلبة لسباقات السيارات حسب أفضل المواصفات، بهدف استضافة أحد سباقات فورمولا 1 وسباقات للدراجات النارية أيضاً.