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ظهير الأهلي يقترب من «التدريبات الجماعية»
ظهير الأهلي يقترب من «التدريبات الجماعية»
23 يونيو 2022 18:00

القاهرة (د ب أ)
كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن الطبيب النمساوي كريستيان فينك، الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق ظهير الفريق الأيمن، ويشرف حاليًا على برنامجه التأهيلي، أكد على ‏اقتراب اللاعب من العودة للتدريبات الجماعية.
وقال أبوعبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس، إن الطبيب النمساوي أطلع على آخر التقارير والأشعة والقياسات ‏العضلية والفحص الطبي للاعب، حيث أثنى على البرنامج التأهيلي الخاص به، والذي قام بتنفيذه‏ في القاهرة، وأحد المراكز الطبية المتخصصة في قطر.‏ 

ويرافق الدكتور أحمد أبوعبلة اللاعب أكرم توفيق في النمسا؛ لعرضه على فينك‏، والاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة، حيث أكد الطبيب النمساوي أن أكرم توفيق اقترب ‏من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏ 

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب المصري ‏في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بالكاميرون، وأجرى الجراحة تحت إشراف كريستيان فينك ‏في النمسا، ثم خضع اللاعب لفترة تأهيل في القاهرة وقطر؛ للتعافي من إصابته وتجهيزه للعودة ‏إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

الأهلي المصري
بطولة أمم أفريقيا
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