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راشد بن حميد يلتقي منتخبي «الشاطئية» و«الإلكترونية»
راشد بن حميد يلتقي منتخبي «الشاطئية» و«الإلكترونية»
23 يونيو 2022 17:49

دبي (الاتحاد)
التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة اليوم في مقر الاتحاد بدبي أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية، وجدد لهم التهنئة بمناسبة تتويجهم بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا، التي أقيمت في مدينة جازان السعودية أواخر الشهر الماضي.
وأكد رئيس الاتحاد خلال حديثه مع اللاعبين حرص مجلس الإدارة على تطوير الكرة الشاطئية وزيادة عدد ممارسيها، من خلال إقامة عدد من البطولات والمسابقات بشكل منتظم، وبمشاركة أندية الدولة وعدد من فرق المؤسسات الحكومية والأندية الخاصة، الأمر الذي يساعد على اكتشاف وصقل مواهب جديدة.
وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بعمل لجنة كرة القدم الشاطئية برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة الاتحاد، التي وضعت الخطط والاستراتيجيات التي تتماشى مع رؤية 2038، مشيداً كذلك باحتراف ثمانية لاعبين من المنتخب في أندية ألمانية وبرتغالية ويونانية، واللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا للكرة الشاطئية 2022، بالإضافة لمسابقات الدوري والكأس المحليين.
كما التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي بأعضاء منتخبنا لكرة القدم الإلكترونية وهنأهم بمناسبة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم في الدنمارك 2022، وذلك بعد تصدر المنتخب لمجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيداً بالتعاون الكبير بين اتحاد كرة القدم وجمعية الإمارات للألعاب الإلكترونية في تطوير هذه اللعبة التي أصبحت تحظى باهتمام واسع من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ويمارسها عدد كبيرة من اللاعبين حول العالم.

راشد بن حميد
بطولة اتحاد غرب آسيا
اتحاد الكرة
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