الجمعة 24 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
التمياط يدعو لمساندة «الأخضر» في المونديال
التمياط يدعو لمساندة «الأخضر» في المونديال
23 يونيو 2022 18:00

الدوحة (د ب أ)
دعا نجم الكرة السعودية السابق نواف التمياط، الذي شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم، المشجعين لدعم الأخضر خلال مشاركته في منافسات كأس العالم التي تقام في قطر، والتي يستهلها بمواجهة منتخب الأرجنتين في استاد لوسيل في 22 نوفمبر المقبل.
وأكد التمياط، في مقابلة مع موقع اللجنة المنظمة للمونديال على الأهمية الكبيرة للمشجعين في دعم ومؤازرة الصقور، مشيراً إلى سهولة حضورهم ومساندة منتخب بلادهم بحكم موقع السعودية المجاور لدولة قطر مستضيفة البطولة، حيث سيسهمون بدور فعال في بث روح الحماس، ورفع معنويات اللاعبين، وهو ما يشكل حافزاً لهم لتقديم أفضل أداء في المنافسات.
وأضاف التمياط، سفير مونديال قطر 2022: لا شك أن حضور المشجعين سيشكل دافعاً أكبر للمنتخب، فخلال مشاركتي في ثلاث نسخ من كأس العالم لم يكن لدينا سوى بضعة آلاف من المشجعين وفي أحيان أخرى لم يكن عددهم في المدرجات يتجاوز المئات، ولكن الآن الوضع مختلف كلياً لأن البلد المستضيف للبطولة دولة مجاورة للمملكة، ما يسهل حضور المشجعين، وبالتالي سنحظى بدعم أكبر ينعكس على أداء لاعبينا.
وأشاد التمياط بالاستادات المونديالية المصممة وفق أعلى المواصفات العالمية، وحجم الجهود المبذولة على الطريق نحو مونديال قطر 2022، مؤكداً أهمية استضافة البطولة لأول مرة في دولة عربية، ما يوفر منصة للتعريف بالمنطقة وتراثها وثقافتها الغنية.
وشدد التمياط على أهمية استضافة البطولة التاريخية في قطر، كأول دولة عربية تحتضن الحدث العالمي، الذي سيسهم في إلقاء الضوء على التاريخ العريق للمنطقة وثقافتها الغنية، التي تعلي من شأن الخصال النبيلة المتمثلة بالشهامة والجود والكرم.
وتابع: تعتبر استضافة دولة عربية لكأس العالم محطة هامة في تاريخ المنطقة. كما أن مشاركتنا في مونديال قطر 2022 شرف كبير لنا، حيث توفر البطولة منصة فريدة تتيح لشعوب العالم التعرف عن قرب على تراثنا وثقافتنا التي نعتز بها.
وكان التمياط شارك في جولة باستاد المدينة التعليمية، ضمن وفد ضم قادة مشجعي الأخضر السعودي، للتعرف على مرافق الاستاد المونديالي الذي سيحتضن ثاني مباريات السعودية أمام منتخب بولندا، وأعرب النجم السعودي عن سعادته بزيارته إلى قطر قبيل انطلاق منافسات المونديال أواخر هذا العام.
يشار إلى أن منتخب السعودية «الأخضر» يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي، وسجّل حضوراً قوياً في نسخة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما تأهل للدور الثاني بعد أن تصدر مجموعته التي ضمت منتخبات هولندا وبلجيكا المغرب.
ويتنافس الأخضر السعودي في مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويتوقع أن تشهد مباريات السعودية في المونديال حضوراً جماهيرياً كبيراً، خاصة أن اثنتين من مباريات الفريق في دور المجموعات يستضيفهما استاد لوسيل، أكبر استادات البطولة، والذي سيحتضن نهائي كأس العالم في 18 ديسمبر المقبل.

كأس العالم 2022
منتخب السعودية
آخر الأخبار
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
الرياضي
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
اليوم 15:00
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
دنيا
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
اليوم 14:53
الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي
عربي ودولي
الكرملين يعلق على ترشيح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
اليوم 14:53
رئيس ريد بول يحذر من حسم الفورمولا1 في المحاكم
الرياضي
رئيس ريد بول يحذر من حسم الفورمولا1 في المحاكم
اليوم 14:45
الداخلية التونسية: معلومات مؤكدة مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية
عربي ودولي
الداخلية التونسية: معلومات مؤكدة مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية
اليوم 14:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©