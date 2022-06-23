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هالر يصل دورتموند لتعويض هالاند
هالر يصل دورتموند لتعويض هالاند
23 يونيو 2022 17:01

دوسلدورف (د ب أ) 
ذكرت تقارير صحفية، أن سيباستيان هالر وصل إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، من أجل إكمال انتقاله إليه قادماً من أياكس الهولندي.
و من المقرر أن يخضع المهاجم الإيفواري للفحص الطبي الإلزامي لتوقيع عقد مع وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، ليعوض بذلك رحيل النرويجي إيرلينج هالاند المنتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.
وقيل إن دورتموند سيدفع مبلغ 31 مليون يورو لأياكس، فيما يمكن لفريق العاصمة أمستردام الحصول على إضافات تصل إلى أربعة ملايين يورو.
ويمتد عقد هالر « 28 عاماً» والمولود في فرنسا، مع أياكس حتى عام 2024 بعد انضمامه إلى الفريق قادماً من وستهام يونايتد الإنجليزي عام 2021، وسجل 21 هدفاً في الموسم الماضي بالدوري الألماني بالإضافة إلى 11 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، حيث وصل فريقه إلى دور الستة عشر.
وسبق للاعب الإيفواري أن تواجد في الدوري الألماني من قبل، من خلال لعبه لفريق آينتراخت فرانكفورت بين عامي 2017 و2019.
ومن المقرر أن يكون هالر آخر تعاقد لدورتموند الذي يبذل مجهوداً كبيراً في سوق الانتقالات الصيفية، في محاولاته لإنهاء سيطرة بايرن ميونيخ على اللقب والتي دامت لعشرة مواسم متتالية.
وكان الفريق قد تعاقد بالفعل مع كل من الدوليين الألمان نيكلاس زوله ونيكو شولتربيك وكريم أديمي والتركي صالح أوزكان.

بروسيا دورتموند
أياكس
دوري أبطال أوروبا
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