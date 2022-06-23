نجاح ساحق لبطولات رابطة أبوظبي.. «الجوجيتسو» يوزع البصمات على 3 قارات

أثينا (وام)

نجحت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو مؤخراً في إقامة 4 بطولات للدوري العالمي، في 3 قارات خلال 3 أيام فقط، في البرتغال واليونان والبرازيل وكوريا الجنوبية، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات.

يأتي ذلك في إطار الدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الجو جيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي اللعبة، باعتبار الإمارات أكبر وأهم مطور للرياضة على المستوى العالمي، كما أن الرابطة تقيم أكثر من 100 بطولة حول العالم بشكل سنوي وتربطها جميعاً بالتصنيف الدولي المعتمد، لمنح جوائز سنوية مجزية لأصحاب المراكز الأولى في كل فئة من الفئات خلال الاحتفالية السنوية على السجادة الحمراء ضمن جائزة أبوظبي العالمية السنوية.

وأقيمت بطولة البرتغال لفئتي البدلة ودون البدلة، بمشاركة 489 لاعباً ولاعبة من 24 دولة حول العالم.

وفاز بالمركز الأول في فئة الرجال للحزام الأسود البرازيلي جوبسون بوليناريو في وزن 69 كجم، وفي وزن 77 كجم للحزام الأسود فاز الأنجولي عمر دي سوسا بذهبية وزن 85 كجم، وتوج البرازيلي نيوسيري باربوسا بذهبية وزن 94 كجم، فيما توجت البرتغالية رافايلا روزا بذهبية وزن 55 كجم حزام أسود، والبرازيلية ياسمينا باسينها بذهبية الحزام الأسود لوزن 62 كجم.

وفي الترتيب العام توجت البرتغال بالمركز الأول برصيد 51300 نقطة، وفازت البرازيل بالمركز الثاني برصيد 22750 نقطة، وحلت إسبانيا في المركز الثالث برصيد 4400 نقطة، وحصلت أكاديمية نوفا يوناو بالمركز الأول لدرع أفضل أكاديمية مشاركة في البطولة برصيد 2200 نقطة.

واختتمت بطولة اليونان بمشاركة 495 لاعباً ولاعبة، من 25 دولة حول العالم، وأحرز ذهبية الرجال حزام أسود للمحترفين الأنجولي فيكتور دوس سانتوس في وزن 85 كجم، وفاز بذهبية 94 كجم المالديفي الدار رافيجاييف، وذهبت ذهبية وزن 77 كجم إلى البرازيلي خورخي بيرايرا، وذهبية من دون بدلة لنفس الوزن إلى اليوناني كونستانتينوس لامبوس، وذهبية الرجال وزن 94 كجم لليوناني ديمترويوس مارغاريتوبولس. وتصدرت اليونان الترتيب العام برصيد 102600 نقطة، وقبرص ثانية برصيد 3000 نقطة، ومولدوفا ثالثة برصيد 2300 نقطة.

و توجت البرازيل بالمركز الأول برصيد 202150 نقطة، وحلت البرتغال في المركز الثاني، وفازت أكاديمية جارسيا بارا جارديم الأمريكية بالمركز الأول على مستوى الأكاديميات برصيد 34300 نقطة.

وفي اليوم التالي شهدت كوريا الجنوبية إقامة بطولة الدوري الدولي لرابطة أبوظبي، وتوجت كوريا الجنوبية بصدارة الترتيب العام برصيد 89400 نقطة، وحلت منغوليا ثانية برصيد 10000 نقطة، وأميركا برصيد 8700 نقطة.

من ناحيته أكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن الرابطة توفر أفضل بيئة تنافسية لكل لاعبي ولاعبات الجوجيتسو في العالم من خلال بطولاتها التي يجري تنظيمها بأسلوب احترافي، وفقا لأعلى معايير الجودة، وأنه على ضوء ذلك تحظى البطولات بإقبال كبير من منتسبي هذه الرياضة في كل دولة.

و قال البحري: بطولات أبوظبي حول العالم هي أفضل دعاية للإمارات ومشروعها الناجح في رياضة الجوجيتسو، حيث أصبحت أبوظبي معروفة واسمها متداول بأنها عاصمة الجوجيتسو في العالم.

وأضاف: تستضيف الفجيرة بطولة الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو يومي 2 و 3 يوليو المقبلين، حيث سيتم إغلاق باب التسجيل للمشاركة فيها الاثنين المقبل.